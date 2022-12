Splitsvilla 14 : Urfi Javed donne une réponse impertinente au compliment de Sunny Leone, “Vous ne pouvez pas rivaliser avec ma tenue”

Urfi Javed fait la une des journaux pour son choix de mode bizarre depuis qu’elle a été expulsée au cours de la première semaine de Bigg Boss OTT. Elle a beaucoup expérimenté ses tenues et fait des apparitions publiques portant les robes les plus révélatrices de tous les temps. Elle est maintenant vue sur Splitsvilla 14 a un concurrent et Urfi a été vue en train de donner une réponse impertinente à Sunny Leone lorsque ce dernier l’a complimentée.

Dans l’émission, Urfi a été vue vêtue d’une courte robe noire avec deux cygnes couvrant son buste. L’animatrice de l’émission, Sunny Leone n’a pas pu s’empêcher de complimenter Urfi pour sa tenue inhabituelle. Alors qu’Arjun Bijlani a commencé à chanter Chalo Ishq Ladaaye après avoir regardé sa tenue.

Sunny a dit: “Urfi, ta tenue est incroyable et absolument parfaite comme tenue de plage. J’adore ton choix de tenues et ça a l’air fabuleux.” À quoi, Urfi a répondu: “Je suis connu pour mon sens vestimentaire unique. Vous pouvez rivaliser avec moi, mais vous ne pouvez pas rivaliser avec ma tenue, car elle est toujours hors de l’imagination de quiconque.”

Il y a quelques jours, Sunny a félicité Urfi pour s’être fait une place dans l’industrie qui est très saturée. Elle a loué Urfi pour avoir dû ce qu’elle est, comment elle parle, ce qu’elle porte et ce qu’elle fait. Sunny a déclaré qu’Urfi avait choisi d’être ainsi, ce qui pourrait ne pas être acceptable pour beaucoup de gens.

Pendant ce temps, Urfi a été vue en train d’établir une connexion avec son co-concurrent Kashish Thakur. Les deux ont été vus partager des moments romantiques et elle a également été vue exprimer ses sentiments pour lui en disant qu’elle avait déjà dit oui et maintenant c’était son tour.

Alors que les téléspectateurs attendaient de voir si Urfi serait capable de développer une étincelle avec Kashish, les deux se sont disputés et ils ont décidé de se séparer. Les deux ont été vus en train de pleurer dans l’émission.