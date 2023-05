Splendid Spoon Review: soupes et smoothies faciles envoyés à votre porte

7.8 Splendide Cuillère Comme La nourriture est entièrement préparée sans préparation requise

La plupart des repas étaient bons et frais

Des tonnes d’options pour des smoothies, des soupes et des bols sains

La commande est simple et intuitive N’aime pas Certains repas étaient fades ou ennuyeux

Cher pour ce que c’est

Les portions sont plutôt petites Détails du produit

Tarification À partir de 8$/repas

Taper Préfabriqué

Disponibilité régionale États-Unis continentaux

Nombre d’options de repas par semaine 40+

Options de menu/Types de régime D’origine végétale, sans gluten et sans OGM

L’été pointe le bout de son nez. Avec ce temps chaud, les week-ends sont occupés, ce qui en fait le moment idéal pour trouver des raccourcis sains pour les repas. Splendide Cuillèreun service de livraison de repas à base de plantes populaire, produit des repas et des collations emballés avec des superaliments et vous les envoie pour que vous remplissiez le réfrigérateur pour les matins et les après-midi occupés.

Splendid Spoon facilite les repas pour les mangeurs de plantes. David Watsky/Crumpe

Splendid Spoon est l’une des nombreuses opérations de livraison de repas sains qui ont vu le jour au cours de la dernière décennie. Récolte quotidienne est un service similaire, mais cette entreprise vous demande de cuire rapidement les ingrédients surgelés ou de mélanger les smoothies avec de l’eau, du lait ou du lait de noix. La nourriture de Splendid Spoon est vraiment prête à manger : il suffit de mettre le dessus sur un smoothie ou d’étouffer les soupes et les bols pendant quelques minutes et le petit-déjeuner ou le déjeuner est prêt.

Alors que certaines livraisons de repas conviennent au dîner, cet abonnement à la livraison de repas semble plus adapté au petit-déjeuner et au déjeuner. J’ai essayé une semaine de repas de Splendid Spoon. Bien que ce ne soit pas mon premier choix dans le catégorie de livraison de repas sainsil y a un réel attrait à avoir le petit-déjeuner prêt au réveil ou le déjeuner assis là quand l’horloge sonne à midi.

Voici comment fonctionne Splendid Spoon et ce que j’ai pensé de ce service de livraison de repas sains et végétaliens.

Ma livraison lumineuse et colorée de bols et de boissons Splendid Spoon. David Watsky/Crumpe

Comment fonctionne Splendid Spoon

Comme pour les autres services de livraison de repas, Splendid Spoon est un service d’abonnement. Cela signifie que vous choisirez un plan et que la même livraison continuera à arriver chaque semaine, sauf si vous faites une pause ou annulez (ce que vous pouvez faire à tout moment). Vous pouvez choisir parmi un menu de repas chaque semaine ou garder les mêmes choses à venir. Vous pouvez choisir entre trois plans avec aussi peu que sept repas et jusqu’à 21. Plus vous choisissez de repas par semaine, moins ils seront chers avec le plan de 21 repas qui coûte environ 9 $ par repas. La livraison est gratuite si vous choisissez 14 ou 21 repas, sinon vous paierez 13 $ par boîte.

Splendid Spoon propose trois plans de base. Capture d’écran par David Watsky/CNET

Après avoir sélectionné votre plan, vous choisirez vos repas, en choisissant des smoothies, des bols de céréales, des soupes et des plats de nouilles en fonction de ce que votre abonnement comprend. Les repas vous sont livrés frais – non congelés – le mercredi ou le vendredi de chaque semaine. Pour les livraisons du mercredi, vous devez passer votre commande avant 13 h 00 PT le jeudi. Pour les livraisons du vendredi, l’heure limite est 13 h 00 PT le dimanche. À l’heure actuelle, Splendid Spoon ne livre que dans les 48 États américains inférieurs.

Splendid Spoon propose des recettes de smoothies intéressantes. Certains ont mieux fonctionné que d’autres. David Watsky/Crumpe

Au menu d’une semaine donnée, vous aurez le choix entre environ 65 repas, dont plus de 20 smoothies avec des options sucrées comme la noix de coco aux myrtilles et des mélanges plus savoureux comme la carotte-gingembre et les légumes verts. Il y a aussi une douzaine de bols de céréales et de riz et environ 20 soupes ainsi que des bols de riz et de nouilles plus copieux.

À quoi ressemblent les repas Splendid Spoon ?

Toute la nourriture est 100% végétalienne (pas de viande, de produits laitiers ou de sous-produits animaux) et sans gluten. Les recettes sont faites avec beaucoup de fruits sains, de légumes et superaliments comme le chou frisé, les épinards, les haricots et les grains entiers. Le site Web indique qu’environ 95% de la nourriture est biologique et qu’elle est 100% sans OGM.

Les saveurs de smoothies intéressantes ne manquent pas, beaucoup d’entre elles regorgeant de superaliments tels que le beurre d’amande, le chou frisé et les baies de goji. Capture d’écran par David Watsky/CNET

Une grande partie de la nourriture est ce que je qualifierais d’aliment sain avec une bonne influence culinaire mondiale. Pensez à un bol de tacos au riz brun avec des haricots et de la salsa de tomates ou à une soupe de chou-fleur tikka masala. Vous ne trouverez pas beaucoup de substituts de viande à base de soja ; ce sont pour la plupart des ingrédients entiers. Les portions ne sont pas énormes mais elles ne sont pas maigres non plus, conformément à l’idée d’une alimentation saine.

Avant de choisir un article, vous pouvez voir la liste complète des ingrédients et les informations nutritionnelles. Vous pouvez également filtrer les besoins alimentaires plus spécifiques, tels que les aliments riches en fibres, faibles en glucides et riches en protéines.

Mes bols Splendid Spoon étaient un peu aléatoires, mais la plupart étaient conçus pour un déjeuner satisfaisant ou un dîner léger. David Watsky/Crumpe

Ce que j’ai mangé et comment j’ai aimé ça

Je préfacerai ma critique des smoothies de Splendid Spoon en disant que je fais beaucoup de smoothies à la maison et que je peux donc être particulier. Parce que les smoothies Splendid Spoon sont prémélangés, ils ressemblent un peu plus à des jus à boire et n’ont pas cette texture crémeuse et glacée à laquelle je suis habitué. Au-delà des ingrédients principaux, chacun est enrichi de superaliments sains comme les graines de chia, les graines de chanvre et les protéines de pois. Ces ajouts ne modifient pas la saveur de façon spectaculaire, mais fournissent des nutriments et des antioxydants denses.

Fraise et baie de Goji au beurre de noix de cajou:C’était juste correct, un peu acide à mon goût.

Carotte-gingembre à la mangue et aux dattes: Un excellent smoothie avec des éléments salés et sucrés en parfaite harmonie. Aucune note.

Le smoothie carotte-gingembre était l’un des meilleurs que j’ai essayé. David Watsky/Crumpe

Verts puissants: Ce smoothie au jus vert regorge de bonnes choses, notamment des graines de chanvre biologiques, des graines de chia, de la spiruline, des protéines de pois et du chou frisé. La banane et la noix de coco ont équilibré tous les composants végétaux avec juste assez de douceur et pas trop.

Banane-Lin aux Amandes : Je fais des smoothies au beurre de noix et à la banane presque tous les matins. C’était différent et le citron lui a donné un zing lumineux mais je préfère toujours ma version fraîchement mélangée.

Myrtille-Coco avec Acai et Cannelle : Encore un très bon smoothie. La cannelle et la vanille l’ont fait chanter.

Soupe épicée aux lentilles et aux pois chiches:Solide, mais pas terriblement savoureuse pour une soupe qui se présente comme « épicée ».

La soupe de lentilles au curry était bonne. C’était encore meilleur quand j’ai ajouté de la feta émiettée. David Watsky/Crumpe

Nouilles au chou frisé et au pesto avec tomates rôties: Un savoureux pesto végétalien sur des nouilles al dente. Un repas très savoureux.

Nouilles Dan Dan avec Bok Choy et Poivre: Ce plat de nouilles était rempli de saveurs du Sichuan et avait une bonne chaleur. Les nouilles étaient moelleuses et pas molles, comme je les aime.

Bol de riz au cari et à la noix de coco avec chou frisé, pois chiches et noix de cajou: C’était savoureux et copieux. Une combinaison de saveurs familières.

Consommé de fenouil à l’aneth: Le fenouil brillant était écrasant et la seule chose que je pouvais goûter. Je n’ai pas beaucoup apprécié celui-ci.

J’ai trouvé le consommé de fenouil un peu fade et ennuyeux. David Watsky/Crumpe

Photos de bien-être: Ma commande était accompagnée de cinq shots de bien-être gratuits. J’ai particulièrement aimé le shot de « récupération » à la pastèque, à la betterave et au gingembre, mais tous étaient savoureux et se sont bien déroulés.

Comment j’ai préparé mes repas Splendid Spoon

Les boissons sont entièrement prêtes à boire. Ils sont également bons à mettre au congélateur si vous avez besoin de plus de temps pour les parcourir. Les soupes et les bols peuvent être passés au micro-ondes mais je suggère de les réchauffer doucement dans une casserole ou une poêle antiadhésive. Cette méthode produit toujours un chauffage plus uniforme et réduit le risque de trop cuire les aliments.

Le bol de curry de riz brun au chou frisé et aux pois chiches manquait de quelque chose. David Watsky/Crumpe

À qui Splendid Spoon est-il destiné ?

Parce que la nourriture est vraiment prête à manger, Splendid Spoon est parfaite pour tous ceux qui cherchent à couper la cuisson – ou même le mélange – complètement hors de l’équation pour quelques repas par semaine.

La nourriture est végétalienne et sans gluten, c’est donc un bon choix pour quiconque adhère à ces régimes. Les portions ne sont pas énormes, donc si vous essayez de réduire le nombre total de calories par semaine, ce service de livraison de repas peut vous aider. Splendid Spoon est aussi très Entier30-amical si vous cherchez à manger moins d’aliments transformés et des repas avec des ingrédients plus naturels.

C’est également une bonne option pour un buveur habituel de smoothies et de jus qui cherche à mélanger ses recettes et ses saveurs, mais qui n’a pas envie d’acheter tous les ingrédients nécessaires pour les préparer.

Splendid Spoon offre généralement une remise importante aux nouveaux clients. Vous devriez certainement en profiter. Spendid Spoon / Capture d’écran par CNET

Pour qui Splendid Spoon n’est-il pas aussi bon?

Si vous avez une routine de smoothie qui relève de la science, les smoothies Splendid Spoon peuvent sembler être un léger déclassement. Oui, vous goûterez à de nouvelles recettes et à des combinaisons de saveurs intéressantes, mais leur texture ressemble davantage à celle des jus.

Étant donné que la nourriture est entièrement végétalienne, ce n’est pas un bon choix pour quiconque a envie de viande pour le petit-déjeuner et le déjeuner ou d’autres aliments riches en protéines comme les œufs. Étant donné que de nombreux smoothies contiennent des fruits (sucre) et que les bols contiennent des céréales, des haricots et des nouilles, ce n’est pas non plus la livraison de repas idéale pour quelqu’un qui suit un plan à faible teneur en glucides ou en céto.

Combien coûte Splendid Spoon ?

Pour les plans avec 14 ou 21 repas par semaine, le prix par repas s’élève à environ 9 $ par portion. Cela semble être une bonne affaire pour les bols de riz et de nouilles, mais un peu raide pour un smoothie ou une portion de soupe. Si vous choisissez seulement sept repas par semaine, vous paierez 13 $ par repas et 13 $ de plus pour l’expédition, ce qui n’est certainement pas un bon rapport qualité-prix.

Les prix de Splendid Spoon sont comparables à ceux de concurrents basés sur les plantes comme Récolte quotidienne et Aliments en mosaïque mais, pour ce que ça vaut, j’ai préféré ces deux services.

Splendid Spoon possède certains des emballages les plus écologiques des services de livraison de repas que j’ai essayés. David Watsky/Crumpe

Emballage et éco-responsabilité

Les boissons, soupes et bols sont tous emballés dans du plastique recyclable. Splendid Spoon utilise également de la neige carbonique au lieu de packs de glace, qui sont rarement entièrement recyclables. La glacière est également fabriquée à partir de matériaux recyclables. Livre pour livre, c’est l’un des services de livraison de repas les plus écologiques que j’ai testés. Les bols sont également très réutilisables, avec des couvercles hermétiques et du plastique robuste. Ils ne survivront peut-être pas à un lave-vaisselle chaud, mais sont certainement bons pour quelques lavages à la main.

Verdict final sur Splendid Spoon

Il y a quelque chose à dire pour avoir des déjeuners et des dîners entièrement préparés quand vous en avez besoin. Splendid Spoon propose plus de 50 options ou plus pour des repas sains à base de plantes. Alors que la plupart d’entre eux étaient assez savoureux, ils n’étaient pas terriblement excitants.

Si cela ne vous dérange pas quelques minutes de préparation de smoothie, je pourrais recommander Récolte quotidienne, qui envoie tous les ingrédients coupés en dés, congelés et prêts à être mélangés avec du lait. Si ce ne sont que les soupes et les bols que vous recherchez, Splendid Spoon propose une multitude de déjeuners agréables ou de dîners légers au choix chaque semaine. Ils arrivent frais et prêts à être consommés ou mis au congélateur, vous faisant gagner un temps précieux le matin et l’après-midi.

Et pour les gros mangeurs à la recherche de repas complets plus adaptés au dîner, il existe de meilleurs services à base de plantes. Aliments en mosaïque est mon choix n ° 1 proposant des plats plus intéressants pour à peu près le même prix total par repas.

