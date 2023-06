Splatsin célèbre la Journée des peuples autochtones avec un pow-wow

Mercredi était une journée pour célébrer la culture autochtone, mettre la politique de côté et se rassembler pour la communauté Splatsin.

La Première Nation de North Okanagan a célébré la Journée nationale des peuples autochtones avec un pow-wow, un petit-déjeuner Lions Club, un défi de marche/course de cinq kilomètres, des activités pour les enfants et plus encore.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées au parc de balle Splatsin pour assister aux festivités, qui comprenaient des percussions, de la danse et de nombreux cadeaux.

« Nous existons depuis plus de 10 000 ans, et passer une journée à nous reconnaître en tant qu’Autochtones est incroyable. Nous avons traversé beaucoup d’agitation au fil des ans, et c’est un jour de fête », a déclaré la conseillère de Splatsin, Theresa William, qui a assisté à l’événement.

William a déclaré que le moment était venu d’organiser un événement qui rassemble la communauté Splatsin, à la lumière des récents conflits politiques qui ont divisé le groupe sur la question de sa direction, qui ont abouti aujourd’hui au rejet de trois pétitions contre le statut de Doug Thomas. en tant que chef Splatsin.

« Notre peuple a traversé beaucoup de troubles, comme vous pouvez le voir dans les médias, et cela rassemble en fait notre peuple dans le bon sens », a déclaré William.

Une autre conseillère de Splatsin, Sabrina Vergata, a déclaré que les célébrations de la Journée des peuples autochtones sont un moyen important de préserver la culture autochtone dans un pays qui doit s’efforcer d’inverser les tentatives historiques d’effacer cette culture.

« Cela aide également d’autres peuples autochtones à se connecter à leurs racines, en particulier avec beaucoup de nos traditions et de notre culture anéanties par les pensionnats et les scoops des années 60 et autres, c’est donc une journée qui signifie notre résilience », a déclaré Vergata.

Vergata a personnellement apprécié les percussions et la danse lors de l’événement, ainsi que de voir la communauté se réunir et socialiser.

« Je pense que c’est incroyable. Cela aide vraiment à lier tout le monde et même s’il y a un peu de difficulté en ce moment, c’est agréable de voir tout le monde sourire et tout mettre de côté.

Lors de l’événement, plusieurs stands ont été installés. Certains étaient des vendeurs vendant des marchandises, et d’autres étaient des organisations offrant aux invités un aperçu de ce qu’est la culture Splatsin et les cultures autochtones en général.

Depuis des générations, de nombreux groupes autochtones célèbrent leur culture et leur patrimoine le 21 juin en raison de l’importance du solstice d’été en tant que jour le plus long de l’année.

