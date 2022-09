Splatoon 3 Splatfest : date, heure, conques, récompenses d’événement et plus encore

Le premier Splatfest de Splatoon 3 approche à grands pas. Comme dans les jeux précédents de la série, cet événement mensuel demande aux joueurs de rejoindre une équipe et de gagner des points pour leur camp respectif en participant à des batailles Turf War, avec des droits de vantardise et des objets de valeur en jeu à gagner.

Si vous êtes nouveau dans le monde de Splatoon, voici tout ce que vous devez savoir sur le Splatfest, y compris quand l’événement commence, comment rejoindre une équipe et comment tirer le meilleur parti de votre tee-shirt Splatfest.

C’est quand le Splatfest de septembre ?

Le Splatfest de ce mois-ci devrait débuter le Vendredi 23 septembre à 17 h HP/20 h HE. L’événement devrait durer 48 heures et se terminer à 17 h PT / 20 h HE le 25 septembre.

Quel est le thème du Splatfest ?

Bien que les précédents jeux Splatoon vous aient demandé de choisir entre deux équipes différentes pour chaque Splatfest, Splatoon 3 vous présente trois options différentes. Ce mois-ci, le jeu vous demande ce que vous préférez emporter avec vous sur une île déserte : équipement, bouffe ou plaisir ?

Une fois que vous avez pris votre décision, dirigez-vous vers la boîte de promesses de dons sur la place de Splatsville pour voter et recevoir votre tee-shirt Splatfest (détaillé ci-dessous). Cependant, gardez à l’esprit que votre décision est finale ; une fois que vous avez sélectionné une équipe, vous ne pourrez plus modifier votre choix.

Enregistrement SRL – avez-vous été surpris par l’annonce du Splatfest ? Soyez assurés que nous recherchons assidûment ce que NOUS apporterions sur une île déserte ! Quel que soit votre choix, effacez votre calendrier maintenant du vendredi 23 septembre à partir de 17 h 00 PT au dimanche 25 septembre à 17 h 00 PT. pic.twitter.com/ysohezqi5i – Splatoon Amérique du Nord (@SplatoonNA) 13 septembre 2022

Que faire avec un t-shirt Splatfest

Une fois que vous avez voté et rejoint une équipe, vous recevrez un t-shirt Splatfest à porter pendant l’événement. Vous ne pourrez pas garder ce tee-shirt; il sera automatiquement restitué une fois le Splatfest terminé. Cependant, vous pouvez utiliser votre temps pour cultiver des morceaux de capacité.

Dans les jours précédant le Splatfest, vous pouvez équiper le tee et le mettre à niveau en participant à des matchs en ligne. Au fur et à mesure que vous augmentez le niveau du tee, vous débloquerez de nouvelles capacités pour celui-ci. Bien que vous ne puissiez pas garder la chemise, vous pouvez la “nettoyer” une fois qu’elle a été maximisée pour transformer les capacités que vous avez acquises en morceaux de capacité.

Une fois que les trois capacités du tee ont été déverrouillées, dirigez-vous vers Murch juste à l’extérieur du hall et payez-lui 2 000 pièces pour frotter la chemise. Cela le réinitialisera efficacement, mais chaque capacité que vous avez déverrouillée à ce stade sera convertie en un bloc de capacité. Une fois que vous avez accumulé suffisamment de morceaux, ceux-ci peuvent être utilisés pour ajouter une capacité spécifique à un équipement que vous possédez.

Conques

En plus du tee Splatfest, vous gagnerez un objet spécial avant et pendant le Splatfest : des conques. Chaque fois que vous améliorez votre catalogue après avoir rejoint une équipe Splatfest, vous recevrez une coquille de conque, ce qui est bon pour un rouleau à la Shell-Out Machine.

Située dans le hall près du vestiaire, la Shell-Out Machine est un distributeur de capsules qui distribue une récompense aléatoire à chaque fois que vous la lancez, des arrière-plans et titres Splashtag aux décorations de casier et aux tickets de restauration. Cependant, c’est normalement assez cher; votre premier lancer chaque jour coûte 5 000 pièces, mais tous les lancers suivants coûteront 30 000.

Avec une coquille de conque, cependant, vous obtenez effectivement un rouleau gratuit à la Shell-Out Machine. Bien qu’il puisse être tentant de conserver ces coques pour les utiliser plus tard, il n’y a aucune incitation à les stocker ; tous les obus inutilisés disparaîtront une fois le Splatfest terminé, alors assurez-vous de les dépenser avant.

Vous pouvez échanger des coquilles de conque à la Shell-Out Machine dans le hall contre des trucs sympas dans le jeu. Et ce n’est pas payant d’être un épargnant – les coquilles de conques inutilisées disparaissent à la fin du Splatfest ! On nous dit qu’un autre employé de SRL a déjà utilisé le terme « YOLO », et nous pensons qu’il s’applique également ici. pic.twitter.com/r8hvEAW4uq – Splatoon Amérique du Nord (@SplatoonNA) 16 septembre 2022

Super escargots de mer

Comme dans les jeux précédents, le prix ultime lors d’un Splatfest sont les Super Sea Snails. Ceux-ci sont distribués une fois le Splatfest terminé, et ils peuvent être échangés pour relancer les capacités d’un équipement ou lui ajouter un nouvel emplacement de capacité.

Tous ceux qui participent au Splatfest recevront des Super Sea Snails après la fin de l’événement et l’annonce des résultats, mais les joueurs de l’équipe gagnante recevront un peu plus. Lorsque vous êtes prêt à dépenser les escargots, parlez à Murch juste devant le hall de bataille.

