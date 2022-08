‘Splatoon 3’ semble familier, mais de nouvelles fonctionnalités suggèrent des profondeurs cachées et des possibilités passionnantes

La seconde où j’ai vu le Splatana Wiper dans le Nintendo Direct diffusé plus tôt ce mois-ci, je ne pouvais pas attendre pour le balancer pour moi-même. Je n’avais pas beaucoup joué à la série colorée de jeux de tir Nintendo Splatoon depuis le deuxième jeu a frappé le commutateur en 2017, mais la perspective de jeter des jets d’encre autour de l’arène avec une arme à raclette de style katana semblait toujours incroyablement amusante.

Splatoon 3 débarque sur Switch le 9 septembre, mais j’ai pu balancer Splatana un peu plus tôt en essayant la campagne solo et les modes multijoueurs du jeu lors d’un événement de prévisualisation. Installé sur l’un des beaux nouveaux Modèles OLED Splatoon 3 Switch lors d’un stand de démonstration, j’ai été surpris de la rapidité avec laquelle j’ai retrouvé les jambes d’encre.

Après la session de jeu, j’ai parlé avec Nate Bihldorff de Nintendo of America, vice-président directeur du développement et de l’édition de produits, et Bill Trinen, vice-président de l’expérience des joueurs et des produits, à propos de nouveaux ajouts au jeu comme la campagne solo, des ajustements à Salmon Courez et replongez dans Turf War.

Si vous cherchez à essayer Splatoon 3 avant le 9 septembre, vous pouvez télécharger une démo maintenant. Vous pourrez explorer la zone centrale de Splatsville et apprendre le gameplay de base dans un didacticiel. Cela devrait bien vous préparer pour samedi, lorsque les joueurs de démonstration pourront affronter le monde dans Turf War, lors du premier événement Splatfest en ligne du jeu. Vous aurez besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online pour jouer à l’événement, mais toute personne qui installe la démo devrait trouver un code d’essai gratuit de sept jours dans sa boîte de réception.

Éclaboussures en solo

La brève section solo était essentielle pour me rappeler comment combattre les ennemis en utilisant les armes à encre et plonger dans ces piscines pour zoomer dans les arènes, avec quelques résolutions de casse-tête légères pour pimenter les choses. Comme vous vous en doutez avec la plupart des jeux Nintendo, tout était assez intuitif et amusant malgré le fait de ne pas avoir joué dans la série depuis quelques années.

Cela m’a également donné l’occasion d’essayer les commandes de mouvement (où vous déplacez le pad pour viser) et les commandes traditionnelles (en utilisant le joystick droit pour viser) ; le premier m’a donné l’impression de lutter avec le contrôleur, alors je suis resté avec le second. Votre kilométrage peut varier.

Bihldorff a noté que la campagne solo de Splatoon 3 agit comme “un mode cheval de Troie” pour les modes multijoueurs.

“Vous passez un moment incroyable à jouer dans cette aventure, vous rencontrez de sérieux défis de plate-forme, vous apprenez à utiliser tout un tas de nouvelles armes que vous n’avez peut-être jamais utilisées auparavant”, a-t-il déclaré via Zoom.

“Vous ne vous rendez pas compte que vous vous améliorez dans le jeu multijoueur pendant que vous le faites – toutes ces compétences que vous acquérez pour passer à travers le [single player] mode sont tout à fait applicables. »

Cette section m’a donné l’occasion d’essayer le Tri-Stringer Bow, une nouvelle arme extrêmement amusante qui vous permet de tirer trois coups simultanés verticalement à mi-saut ou horizontalement depuis le sol. Vos éclairs d’encre explosent quelques instants après avoir atterri, vous permettant de chronométrer vos tirs de manière stratégique pour toucher les ennemis en mouvement – c’est super satisfaisant à utiliser.

Nintendo



“J’ai été époustouflé par sa polyvalence; toutes les différentes stratégies que cette arme seule peut débloquer”, a déclaré Trinen à propos de l’arc. “Ce fut une vraie joie d’avoir ces nouvelles couches à creuser, même si le jeu semble toujours aussi familier et accessible”

Je n’ai pas pu explorer Splatsville, Splatoon 3 mégalopole massive monde hub ou avoir une idée de l’histoire globale du retour des mammifères – qui sera révélée dans un diffusion en direct approfondie jeudi – mais mon expérience en solo m’a définitivement aidé à retrouver mes jambes d’encre avant de plonger dans le multijoueur.

Combattre les hordes de Salmon Run

L’aperçu est passé doucement au mode multijoueur avec la coopérative Salmon Run, qui vous oppose, à vous et jusqu’à trois autres joueurs, à des vagues d’ennemis de plus en plus coriaces ponctuées de combats de boss. Le but est de ramasser les œufs laissés tomber par les ennemis vaincus et de les amener au panier au milieu de l’arène.

Ce mode a déjà été vu dans Splatoon 2 mais a été périodiquement remplacé afin que vous ne puissiez pas toujours jouer en ligne. Le mode sera toujours disponible dans le troisième jeu, et la nouvelle capacité à jeter les œufs entre les joueurs ajoute une nouvelle couche de stratégie.

“Tous ceux qui ont déjà joué à Salmon Run ont eu ces vagues où il suffit d’un œuf de plus”, a déclaré Bihldorff. “Quelqu’un l’a, mais comme s’il ne pouvait pas tout à fait y arriver. Être capable de faire Je vous salue Marie pour le mettre dans le panier juste dans le délai imparti – cela arrivera tout le temps [with the new passing ability].”

J’aimerais pouvoir dire que j’étais totalement génial avec la capacité de passe lors de la session de prévisualisation, à laquelle j’ai joué avec YouTuber NintendoFanGirl et deux publicistes de Nintendo (qui semblaient tous être des joueurs infiniment plus compétents que moi, j’étais le joueur 2A), mais je n’étais pas assez compétent pour réussir régulièrement au milieu de tout ce chaos. Nous sommes venus sans un cheveu de gagner notre premier match, mais nous avons réussi à sortir vainqueurs de notre deuxième.

Ce sera certainement le mode auquel je jouerai le plus une fois le jeu terminé – l’élément de coordination stratégique est extrêmement attrayant et vous pouvez augmenter la difficulté si vous voulez un moment plus intense.

Encrage de mon territoire

La dernière partie de l’aperçu était la plus familière – le pilier de Splatoon Turf War, dans lequel le but est d’encrer plus de scène que vos adversaires (et de les encrer avant qu’ils ne vous encrent). Cela s’est senti plus intense que jamais et m’a donné une chance de manier enfin le Splatana Wiper.

Un peu comme le Tri-Stringer Bow, charger et couper avec le Splatana envoie une longue et fine éclaboussure d’encre, tandis qu’une barre oblique rapide en envoie une courte et large. C’est le genre d’arme qui me force à me rapprocher de mes adversaires plus que je ne le voudrais normalement, mais c’est tellement cool que je suis prêt à prendre le risque.

Nintendo



“La chose vraiment satisfaisante à faire avec cela est de foncer sur quelqu’un et de déclencher une charge”, a déclaré Bihldorff à propos du Splatana. “Une fois que j’ai fait ça une ou deux fois, j’ai réalisé que je devais le faire beaucoup plus – je vais devoir changer mon style de jeu quand il s’agit de me rapprocher de moi.”

C’était une situation un peu trop frénétique pour comprendre le nouveau mouvement de roulement de calmar, qui vous permet de sauter hors de l’encre et de faire un tourbillon fabuleux, mais la nouvelle poussée de calmar offrait une façon amusante de nager rapidement sur des murs recouverts d’encre et de sauter. au sommet.

Je ne sais pas à quel point j’ai été utile à mes coéquipiers alors que j’expérimentais les nouvelles armes et mouvements – désolé les gars – bien que le nouveau lobby multijoueur m’ait donné une chance de perfectionner mes compétences entre les matchs (vous pouvez également hologrammes d’amis en ligne courir autour de cette zone).

Nintendo



Malgré les nouvelles armes, Turf War a souligné à quel point Splatoon 3 était familier – je soupçonne que les éléments vraiment gratifiants de cette suite sont plus nuancés que ce que j’ai pu ressentir lors de ma brève session de jeu. C’est un sentiment partagé par Trinen, qui a fièrement révélé que Splatoon 2 est son jeu le plus joué sur Switch (peut-être que le troisième jeu l’éclipsera avec le temps).

“Avec tous les nouveaux types de fonctionnalités et de capacités qui ont été superposés, je trouve qu’il y a beaucoup à déballer et à découvrir”, a-t-il déclaré. “Quelque chose comme la poussée de calmar et le roulement de calmar change la façon dont j’aborderais les niveaux de retour auxquels j’ai joué dans les versions précédentes – je dois repenser la façon dont je joue dans ces niveaux. Quelle est ma stratégie ? Comment puis-je superposer ces nouvelles capacités ?”