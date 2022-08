Splatoon 3 organise un événement Splatfest de pré-lancement gratuit le 27 août

Splatoon 3 sera lancé sur Nintendo Switch le mois prochain, mais avant cela, Nintendo donnera aux joueurs la chance d’essayer le jeu de tir coloré avec un événement Splatfest “première mondiale”.

L’événement a lieu le 27 août de 9 h à 21 h PT. Comme les Splatfests précédents, les joueurs voteront pour qu’une équipe rejoigne, puis participeront aux batailles de Turf War pour accumuler des points pour leur équipe. L’équipe avec le plus de points à la fin de l’événement sera déclarée vainqueur.

Bien que les Splatfests soient un incontournable de la série Splatoon depuis le premier épisode de la Wii U, ils fonctionneront un peu différemment dans Splatoon 3. Cette fois-ci, vous aurez le choix entre trois versions. Pour la première mondiale, les joueurs détermineront une fois pour toutes ce qui est le mieux : pierre, papier ou ciseaux.

OK, désolé, nous sommes tellement excités que nous allons continuer à tweeter. Que diriez-vous de cette première mondiale du Splatfest ! Tout d’abord, l’idée d’un Splatfest à trois est époustouflante. Et le thème ? Une exploration statistique des avantages de Rock vs. Paper vs. Scissors ? Nous nous évanouissons. Scientifiquement. pic.twitter.com/i4nMruxBKM – Splatoon Amérique du Nord (@SplatoonNA) 10 août 2022

Dans une autre tournure, les Splatfests seront désormais divisés en deux moitiés. Au cours de la première partie de l’événement, les joueurs participeront à des batailles traditionnelles de guerre de territoire à quatre contre quatre, comme dans les jeux précédents. Au cours de la deuxième partie, cependant, il y aura également de nouvelles batailles “tricolores”. Dans ces matchs, quatre joueurs de l’équipe de tête et deux joueurs des équipes de deuxième et troisième place s’affronteront dans une guerre de territoire à trois.

Le client Splatoon 3 World Premiere Splatfest peut être téléchargé gratuitement à partir du Boutique en ligne Nintendo. Vous devez avoir un Abonnement Nintendo Switch Online participer à l’événement une fois qu’il sera mis en ligne, mais tous ceux qui téléchargent le client recevront un code pour un essai gratuit de sept jours au service en ligne.

Splatoon 3 sera lancé le 9 septembre. Nintendo a promis deux ans de mises à jour de contenu pour le jeu, y compris de nouvelles étapes, armes et modes. La société a également annoncé qu’une extension DLC “payante majeure” est en préparation et mettra en vedette Off the Hook’s Pearl et Marina, mais aucun autre détail n’a encore été annoncé.