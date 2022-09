Splatoon 3 introduit une multitude de nouvelles options de personnalisation dans la série, vous permettant de personnaliser votre Inkling ou Octoling comme jamais auparavant. L’une des nouvelles options les plus flashy est le Splashtag, et si vous êtes un Abonné Nintendo Switch Onlinevous pouvez en saisir une lisse gratuitement.

Nintendo propose une bannière Splashtag exclusive via le Application mobile Nintendo Switch Online. Pour le réclamer, enregistrez d’abord le code QR intégré ci-dessous sur votre smartphone. Après cela, ouvrez l’application mobile NSO et appuyez sur l’icône Splatoon 3 pour accéder au service compagnon du jeu, SplatNet 3.

Le Lab est heureux d’annoncer qu’il existe une bannière élégante célébrant le lancement de Splatoon 3 que vous pouvez réclamer gratuitement ! Scannez le code QR sur SplatNet 3 via l’application Nintendo Switch Online et vous recevrez une bannière gratuite que vous pourrez utiliser pour personnaliser votre Splashtag ! pic.twitter.com/mBI37kBohh – Splatoon Amérique du Nord (@SplatoonNA) 9 septembre 2022

À partir de là, appuyez sur l’icône du lecteur de code QR, puis appuyez sur “Scanner un code QR à partir d’une image enregistrée”. Sélectionnez le code que vous avez téléchargé précédemment et vous recevrez l’élégante bannière Splashtag la prochaine fois que vous lancerez Splatoon 3 sur votre Nintendo Switch et visiterez le terminal du hall.

Nintendo Switch Online est nécessaire pour jouer à des jeux comme Splatoon 3 en ligne, donc si vous êtes déjà membre, autant profiter de cette offre gratuite. Le service en ligne est disponible en deux niveaux. Le service de base coûte 20 $ par an pour un seul utilisateur et comprend plusieurs avantages, notamment la possibilité de jouer en ligne, de sauvegarder vos sauvegardes de jeu dans le cloud et d’accéder à une bibliothèque de jeux NES et SNES classiques.

En octobre dernier, Nintendo a introduit un niveau premium “Expansion Pack” pour le service. Cela coûte 50 $ par an pour un seul utilisateur et offre quelques avantages supplémentaires, notamment une bibliothèque de jeux classiques Nintendo 64 et Sega Genesis, ainsi que l’accès à certains DLC Switch comme Laissez-passer pour le cours de rappel de Mario Kart 8 Deluxe et l’extension Octo de Splatoon 2.

Splatoon 3 est désormais disponible sur Nintendo Switch. Si vous êtes un joueur de retour, vous pouvez transférer certaines données depuis Splatoon 2. Cependant, vous doit le faire correctement lorsque vous démarrez le jeu pour la première fois. Vous pouvez en savoir plus sur le titre dans notre résumé de tout ce que vous devez savoir sur Splatoon 3.