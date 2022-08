Splatoon 3 Nintendo Direct Stream Set pour le 10 août

Splatoon 3 arrive sur Switch le mois prochain, mais en attendant, Nintendo donnera aux fans un aperçu plus approfondi du prochain jeu de tir en équipe avec un Splatoon 3 Direct.

Le flux a lieu ce mercredi 10 août et offrira 30 minutes de nouvelles images et détails. Voici tout ce que vous devez savoir sur le flux à venir, du moment où vous devez vous connecter à ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Quand puis-je regarder le Splatoon Direct ?

Le Splatoon 3 Direct sera diffusé le mercredi 10 août à 6 h 00 PT (9 h HE). Selon Nintendo, le flux durera environ 30 minutes.

Comment puis-je regarder le Splatoon Direct ?

Nintendo diffusera le Splatoon 3 Direct sur son site officiel Tic et Youtube canaux. Vous pouvez également vous connecter ici sur CNET et regarder le flux ci-dessous une fois qu’il sera en direct.

À quoi s’attendre

Nintendo n’a pas taquiné ce que le flux de mercredi impliquera, mais compte tenu de sa durée d’exécution de 30 minutes, il semble que ce sera un aperçu approfondi du jeu à venir.

Bien que la société ait partagé de nombreux détails sur Splatoon 3 depuis la première annonce du jeu l’année dernière, il y a encore de nombreux éléments que nous ignorons à ce sujet, y compris le rôle de Off the Hook. On ne sait toujours pas si Pearl et Marina de Splatoon 2 reviendront en tant qu’animateurs du jeu ou si un nouveau groupe prendra leur place.

Au-delà de cela, nous pouvons nous attendre à un examen plus approfondi des différents modes et armes du jeu. Nintendo organise également traditionnellement un test bêta “Testfire” avant le lancement de chaque jeu Splatoon, donc si la société a des plans similaires pour Splatoon 3, nous en entendrons probablement parler mercredi.

Splatoon 3 sera lancé sur Nintendo Switch le 9 septembre. Avant cela, la société publie un Nintendo Switch OLED coloré sur le thème de Splatoon le 26 août. Nintendo a également récemment ajouté l’extension Octo de Splatoon 2 à la Plan du pack d’extension Nintendo Switch Online pluspermettant aux abonnés de jouer au contenu téléchargeable sans frais supplémentaires.