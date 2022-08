Splatoon 3 : date de sortie, démo gratuite et tout ce que vous devez savoir

La série de jeux de tir colorée de Nintendo, Splatoon, revient le mois prochain avec Splatoon 3, un tout nouvel épisode à venir sur Nintendo Switch. Comme les entrées précédentes, Splatoon 3 est un jeu de tir en ligne à quatre contre quatre qui tourne autour de l’encrage le plus de territoire, et cette fois-ci, le jeu introduit une multitude de nouveaux modes et mécanismes pour garder l’expérience fraîche, y compris de nouvelles armes spéciales et un campagne solo élargie.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Splatoon 3, de sa date de sortie à la façon de rejoindre la démo gratuite qui se déroule ce week-end.

Date de sortie

Splatoon 3 sera lancé exclusivement sur Nintendo Switch le 9 septembre. Le jeu est disponible en précommande dès maintenant sur , , et d’autres détaillants.

Démo Splatfest gratuite

Avant la sortie de Splatoon 3, Nintendo organise un jeu gratuit Première démo mondiale de Splatfest.

Vous pouvez télécharger et jouer à la démo maintenant, mais pour le moment, vous ne pouvez essayer qu’un bref didacticiel de gameplay et vous promener dans la zone centrale du jeu, Splatsville. Cependant, le 27 août, Nintendo organisera un événement Splatfest, qui vous permettra d’affronter d’autres joueurs dans le mode signature du jeu, Turf War.

Commutateur Splatoon OLED

Avant Splatoon 3, Nintendo sort un Nintendo Switch OLED sur le thème de Splatoon système. La console sera mise en vente le 26 août et est livrée avec une station d’accueil spécialement thématique et des contrôleurs Joy-Con violets et jaunes. Le système coûtera 360 $, légèrement plus cher que le Switch OLED standard.

En plus de cela, Nintendo lancera un contrôleur Switch Pro sur le thème de Splatoon. Il sera mis en vente parallèlement au jeu le 9 septembre et comprend des poignées bleues et jaunes, ainsi que des éclaboussures et des logos Splatoon sur le corps. Le contrôleur coûtera 75 $.

Nouvel Amiibo

En plus du jeu, Nintendo sort trois nouvelles figurines Splatoon Amiibo : Octoling (bleu), Inkling (jaune) et Smallfry. Les chiffres devraient être lancés ce jour férié.

Nintendo réimprimera également les anciens Splatoon Amiibo avant la sortie de Splatoon 3, y compris les figurines Squid Sisters et Off the Hook.

Liste des étapes

Au lancement, Splatoon 3 comportera 12 étapes multijoueurs différentes, y compris une poignée de cartes de retour et remises à neuf des deux premiers jeux Splatoon. Vous pouvez voir la liste complète des étapes de lancement ci-dessous :

Nouvelles étapes

Gorge de Brûlure

Allée de la queue d’anguille

Marché de la marchande

Déversoir sous-marin

Métallurgie de la viande hachée

Étapes de retour

Pont de tête de marteau (Splatoon 1)

Musée D’alphonsino (Splatoon 1)

Complexe Mahi-Mahi (Splatoon 1)

Académie d’art des taches d’encre (Splatoon 2)

Chantier naval Sturgeon (Splatoon 2)

Mako Mart (Splatoon 2)

Wahoo World (Splatoon 2)

D’autres étapes seront ajoutées au jeu dans le cadre des mises à jour gratuites post-lancement.

Contenu téléchargeable

Après sa sortie, Splatoon 3 recevra un flux régulier de mises à jour gratuites. Ceux-ci arriveront tous les trois mois pendant deux ans et introduiront de nouvelles armes, étapes, modes et autres contenus dans le jeu.

Nintendo a également confirmé qu’il publiera un DLC payant “à grande échelle” pour Splatoon 3. Aucune autre information n’a encore été annoncée, mais l’image du teaser comprenait des silhouettes de Pearl et Marina, les idoles populaires de Splatoon 2. Nintendo dit plus de détails ” viendra plus tard.”

Splatoon 3 sera lancé le 9 septembre. Nous nous sommes récemment penchés sur le jeu et l’avons pensé se sent familier mais offre des possibilités intéressantes. Les joueurs abonnés au plan Nintendo Switch Online plus Expansion Pack peuvent également jouer à Octo Expansion de Splatoon 2 sans frais supplémentaires.