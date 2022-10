Splatoon 3 croise avec Pokemon pour le prochain Splatfest

Splatoon 3 en héberge un autre Fête des éclaboussures événement en novembre, et celui-ci sera une collaboration spéciale avec Pokemon.

L’événement débute le 11 novembre et pose la question à laquelle tous les joueurs sont confrontés lorsqu’ils se lancent pour la première fois dans une aventure Pokémon : quel type de départ choisirez-vous : herbe, feu ou eau ?

Type d’herbe. De type feu. De type eau. Ce débat a laissé perplexe nos grands philosophes pendant des siècles. Réglons ça. Le spécial Splatoon x Pokémon #Splatfest la collaboration commence le 11/11 à 16h PT ! Quel type allez-vous choisir ? pic.twitter.com/rPlTwIcycB – Nintendo d’Amérique (@NintendoAmerica) 7 octobre 2022

Le Splatfest a lieu une semaine avant le lancement de Pokemon écarlate et violette, les prochaines entrées principales de la série Pokemon. Ces deux jeux emmènent les joueurs dans une nouvelle région du monde ouvert appelée Paldea, qui abrite une variété de Pokémon tout neuf et personnages. Pour la première fois dans la série, vous pouvez également faire équipe avec d’autres joueurs et explorer la région en coopération.

Pokemon Scarlet et Violet arrivent sur la Nintendo Switch le 18 novembre. Tous ceux qui achètent l’un des titres avant le 28 février 2023 pourront recevoir un bonus spécial Pikachu dans leur jeu. Ce Pokémon particulier connaît Fly – un mouvement qu’il ne peut généralement pas apprendre – et devient un type volant lorsqu’il se terastallise.

En attendant, le groupe d’idols de Splatoon 3, Deep Cut, organise son premier concert “live” lors de l’événement Nintendo Live 2022 au Japon. La performance débutera à 2 h PT / 5 h HE le 9 octobre et sera diffusée en direct sur La chaîne YouTube de Nintendo. DJ KK de la série Animal Crossing se produira également.

