Splashdown de SpaceX – La capsule SpaceX Crew Dragon d’Elon Musk quitte l’ISS alors que quatre astronautes se préparent à retourner sur Terre

Une capsule SPACEX transportant quatre astronautes a quitté la Station spatiale internationale tard samedi, mettant fin à leur mission de cinq mois alors qu’ils se préparaient à retourner sur Terre dans un rare splashdown de fin de nuit.

Ce serait le premier splashdown américain dans l’obscurité depuis que l’équipage d’Apollo 8 est revenu de la lune en 1968 – et seulement le troisième de l’histoire.

La capsule s’est détachée de l’ISS vers 20 h 37 HE à 260 milles au-dessus du Mali Crédit: AP

SpaceX Crew-1 astronautes (LR) Shannon Walker, Victor Glover, Michael Hopkins et Soichi Noguchi Crédit: AFP

Mike Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker de la NASA, ainsi que le japonais Soichi Noguchi, sont montés à bord de la même capsule SpaceX Crew Dragon qui les a amenés pour la première fois à la station spatiale en novembre.

Les astronautes ont établi un record pour la plus longue période dans l’espace par un équipage qui s’est lancé à bord d’un vaisseau spatial de construction américaine.

La mission historique tirant à sa fin, le voyage du quatuor sur Terre ne devrait durer que six heures et demie.

Ils devraient éclabousser au large des côtes de la Floride tôt dimanche vers 2 h 57 HE.

«Merci pour votre hospitalité», a déclaré Hopkins par radio alors que la capsule partait.

SpaceX d’Elon Musk et la NASA ont déterminé que le meilleur temps serait avant l’aube dimanche matin Crédit: AFP

Le retour du Crew Dragon sur Terre ne marquera que le deuxième atterrissage piloté depuis que SpaceX a commencé à lancer des astronautes l’année dernière dans le cadre du programme d’équipage commercial de la NASA.

Malgré l’heure précoce de l’arrivée prévue, la Garde côtière a déployé des patrouilles supplémentaires – et des projecteurs – pour éloigner les noctambules. La capsule du premier équipage de SpaceX était entourée de plaisanciers l’été dernier, posant un risque pour la sécurité.

À mesure que le vaisseau spatial s’approche de l’atmosphère terrestre, il allumera ses moteurs embarqués pour commencer sa descente en toute sécurité.

Il déploiera ensuite une série de parachutes pour ralentir sa vitesse avant de s’éclabousser au large des côtes de Floride.

Les équipes de récupération feront la course pour sécuriser le Crew Dragon, le transporter à bord d’un navire de récupération de la société et aider les astronautes à sortir du vaisseau spatial sur des civières, alors qu’ils commenceront à se réajuster à la gravité après cinq mois et demi en apesanteur.

Après des contrôles médicaux et des appels téléphoniques à la maison, les quatre membres d’équipage seront ensuite ramenés par hélicoptère au Johnson Space Center à Houston.

Le désamarrage de samedi soir a laissé sept astronautes à la station spatiale: trois Américains, deux Russes, un Japonais et un Français Crédits: SpaceX

Hopkins, le commandant de l’engin spatial, est monté en orbite avec son équipage le 15 novembre depuis le centre spatial Kennedy de la NASA.

Leurs remplaçants sont arrivés il y a une semaine à bord de leur propre capsule Dragon – la même qui a lancé le premier équipage de SpaceX au printemps dernier.

Les quatre auraient dû être de retour maintenant, mais les vents forts au large les ont retenus à la station spatiale quelques jours de plus.

SpaceX et la NASA ont déterminé que le meilleur temps serait avant l’aube dimanche matin.

Les retards ont permis à Glover de célébrer son 45e anniversaire dans l’espace vendredi.

«Gratitude, émerveillement, connexion. Je suis plein et motivé par ces sentiments le jour de mon anniversaire, alors que ma première mission dans l’espace touche à sa fin », a tweeté Glover.

Le désamarrage de samedi soir a laissé sept astronautes à la station spatiale: trois Américains, deux Russes, un Japonais et un Français.

Les États-Unis ont passé près d’une décennie sans être en mesure de lancer des astronautes dans l’espace, après le retrait du programme de la navette spatiale en 2011.

Dans l’intervalle, la NASA a été obligée de s’appuyer sur le vaisseau spatial russe Soyouz pour amener les astronautes à l’ISS.

SpaceX a développé la capsule Crew Dragon dans le cadre du programme Commercial Crew de la NASA.

Pour la première fois dans l’histoire de l’agence, la conception, le développement et les tests de nouveaux vaisseaux spatiaux à taux humain ont été confiés au secotr privé.

La NASA a attribué à SpaceX et à Boeing des contrats à prix fixe d’une valeur de 2,6 milliards de dollars et 4,2 milliards de dollars, respectivement, dans le cadre du programme.