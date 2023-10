Splash party : les Diamondbacks complètent le balayage NLDS des Dodgers avec quatre circuits

Lors de leur première apparition dans la série de divisions de la Ligue nationale depuis qu’ils ont été balayés par les Dodgers en 2017, les Diamondbacks parvenus ont répondu de manière étonnamment dominante.

L’Arizona n’a jamais été mené dans aucun match des séries éliminatoires de cette année entre les adversaires de la NL West, balayant une équipe des Dodgers qui s’est retrouvée dans un endroit bien trop familier mercredi soir à Chase Field : il reste à ramasser les morceaux d’une autre saison de 100 victoires qui s’est terminé brusquement aux mains du finaliste de leur division.

Après avoir étonnamment perdu contre les Padres lors de la NLDS de l’année dernière, les Dodgers ont reçu un coup encore plus décisif cette fois-ci contre une équipe des Diamondbacks en deuxième place qui les a devancés, battus et dominés à tous les niveaux pour se qualifier pour la série de championnats de la Ligue nationale pour le troisième fois dans l’histoire de la franchise et la première fois depuis 2007.

Après que deux barrages consécutifs en première manche leur ont donné des avantages précoces dans les matchs 1 et 2, les Diamondbacks ont attendu quelques manches avant de frapper dans le troisième match. Leur morsure a été tout aussi mortelle, laissant un autre lanceur partant des Dodgers dans un état second.

Les malheurs du home run de Lance Lynn ont persisté pendant les séries éliminatoires alors que les Diamondbacks ont écrasé quatre tirs en solo en troisième manche. Ils ont lancé un quatre-coutures. Ils ont brisé deux curseurs. Ils ont frappé un cutter. Les quatre terrains ont trouvé le milieu de la zone. Les Diamondbacks, qui ont dominé les Dodgers 9-1 et les ont dominés 19-6 dans la série, n’ont pas raté leur coup.

Lynn était le troisième partant consécutif des Dodgers à ne pas donner trois manches à son équipe. Lynn, Clayton Kershaw et Bobby Miller se sont combinés pour accorder 16 coups sûrs et 13 points en 4,2 manches.

Pendant ce temps, la recrue Brandon Pfaadt a donné aux Diamondbacks 4,1 manches sans but mercredi, n’ayant besoin que de l’attaque de la quatrième manche pour soutenir la victoire 4-2 qui a amené l’Arizona au NLCS.

Il s’agissait d’un développement étonnant pour une équipe des Dodgers qui a remporté la série de la saison contre l’Arizona, a terminé 16 matchs dans la division et n’a pas perdu trois matchs consécutifs contre les Diamondbacks depuis septembre 2017.

Aussi difficile qu’il aurait été de surmonter leurs problèmes de lanceur de départ, l’offensive des Dodgers, qui a marqué plus de points que n’importe quelle équipe de l’histoire de la franchise et qui était censée les mener à travers les séries éliminatoires, n’a offert aucune aide. Leurs deux candidats MVP, Mookie Betts et Freddie Freeman, ont terminé 1 sur 21 dans la série.

Pendant ce temps, Corbin Carroll et Ketel Marte ont combiné huit coups sûrs dans la série au sommet de l’alignement de l’Arizona, ce qui a apporté des contributions vitales tout au long.

Circuit des D-backs à quatre reprises contre Lance Lynn en 3e manche, établissant un record en séries éliminatoires

Mercredi, pour la deuxième fois de la série, Gabriel Moreno, 23 ans, a porté le coup décisif. Cette fois, il semblait le faire deux fois.

Geraldo Perdomo, Marte et Christian Walker étaient déjà allés en profondeur contre Lynn, qui a accordé plus de circuits que n’importe quel lanceur dans les majors cette année, lorsque Moreno semblait faire de même. Lorsque son entraînement profond vers le champ droit a été jugé comme une faute, il a envoyé le lancer suivant de 420 pieds pour son deuxième circuit de la série.

Les Dodgers ont monté une attaque tardive derrière Will Smith, Chris Taylor et Kiké Hernández, qui a été inséré dans la formation de départ contre un lanceur droitier pour tenter de fournir un ascenseur, mais les stars qui auraient besoin de guider leur équipe n’ont pas réussi à tenir le coup, et leurs tentatives de riposte ont été vaines. Les trois meilleurs frappeurs de l’alignement des Dodgers – Betts, Freeman et JD Martinez – ont obtenu un score de 0 sur 12 avec la saison en jeu, offrant peu de choses contre un autre partant de l’Arizona que les Dodgers avaient écrasé en saison régulière.

Les 11 participations consécutives des Dodgers en séries éliminatoires constituent la plus longue séquence active des quatre grandes ligues sportives professionnelles, mais elles n’ont donné qu’un seul championnat au cours de cette période. Les jeunes D-backs, qui participent aux séries éliminatoires pour la septième fois de l’histoire de la franchise, n’ont pas été intimidés. Un rendez-vous avec les Phillies ou les Braves est au programme.

Rowan Kavner couvre les Dodgers et la MLB dans leur ensemble pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .