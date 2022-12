Splash Mountain de Disney World ferme le mois prochain, relooking prévu en 2024

Splash Mountain de Disney World fermera ses portes le 23 janvier 2023, Disney a déclaré vendredi. La fermeture est une étape vers le trajet emblématique en train d’être refait autour du film de 2009 La princesse et la grenouille — il est prêt à rouvrir dès L’aventure du bayou de Tiana fin 2024.

Si vous voulez monter sur l’original Splash Mountain au parc Magic Kingdom de Floride, le dimanche 22 janvier sera ta dernière chance pour ce faire, comme l’a noté le journaliste de Nexstar Scott Gustin. La réinvention intervient après que l’attraction a été critiquée pour être basée sur le Film de 1946 à problèmes raciaux Song of the South (l’historienne du cinéma Karina Longworth a publié une excellente série documentaire à ce sujet en 2019).

La nouvelle version du manège fera suite aux événements de La princesse et la grenouille et emmènera les visiteurs dans un voyage à travers les eaux de la Louisiane alors que la princesse Tiana et son ami alligator Louis se préparent pour une célébration du Mardi Gras.

“Les lucioles illumineront la nuit et vous inviteront plus profondément dans le bayou … presque comme si elles vous faisaient signe d’avancer. Une belle musique zydeco remplira l’air”, a écrit Carmen Smith, vice-présidente principale du développement créatif de Disney Imagineering, dans un article de blog. “Zydeco est un mélange spécial de rythme et de blues qui est né en Louisiane, et quand vous l’entendez, vous aurez l’impression d’être vraiment entré dans le monde de Tiana.”

Disney révélé un rendunous donnant une idée de Tiana’s Bayou Adventure, nous ayant déjà montré le trajet sous forme de diorama.

La fermeture du mois prochain ne s’applique qu’à Splash Mountain dans le Magic Kingdom de Floride. Le manège existe également à Disneyland en Californie, mais Disney a déclaré que les détails de cette fermeture “seront partagés à une date ultérieure”. Vous avez donc un peu plus de temps pour essayer la version originale avant qu’elle ne disparaisse.

La princesse et la grenouille est disponible en streaming sur et sa princesse reviendra dans une série de suivi Tiana (bien que la date de sortie pour cela ne soit pas claire).

