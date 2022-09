Splash Into Country amènera de grands noms au McHenry’s Petersen Park – Shaw Local

Le deuxième festival de musique de la Fondation RISE Up amène de grands noms de la musique country à McHenry, les fonds collectés par l’événement étant destinés à l’expansion de Miller Point et au projet Riverwalk de la ville, ont déclaré les organisateurs.

Si les billets pour les deux soirées se vendent, le concert pourrait rapporter plus de 300 000 $ pour les projets de la ville, a déclaré le maire de McHenry, Wayne Jett, qui a créé la Fondation RISE Up avec sa femme, Amber Jett, en 2019.

Splash Into Country est prévu pour les vendredi et samedi 16 et 17 septembre à Petersen Park, 4300 Petersen Park Road. Les portes ouvrent à 17 h les deux soirs, le premier acte prenant ensuite la scène à 18 h 30

La programmation du vendredi comprend Dustin Lynch, Dylan Scott et Zach Miller. Les têtes d’affiche du samedi soir sont Brad Paisley, Chris Lane et Ernest. Les billets peuvent être achetés sur le site Web de la Fondation RISE Up à riseupfoundationmchenry.org.

Au total, les coûts de production de l’événement de deux jours atteindront près d’un million de dollars, a déclaré Jett.

“Ce n’est pas seulement, ‘Hé, allons avoir un concert dans le parc'”, a déclaré Jett. “C’est comme Country Thunder ou mieux”, a-t-il déclaré, faisant référence au festival annuel de musique country d’été près de Twin Lakes, Wisconsin.

Le festival RISE Up 2021, retardé d’un an en raison du COVID-19, a permis de recueillir 197 700 $ pour la pataugeoire de la ville. 400 000 $ supplémentaires ont été recueillis grâce à des dons en nature et en espèces pour améliorer le parking adjacent, a déclaré Jett.

La pataugeoire devait ouvrir plus tôt cet été, mais les retards de la chaîne d’approvisionnement ont repoussé ce projet, a déclaré Jett au Northwest Herald cette semaine.

“Nous venons de recevoir la bonne partie et nous espérons l’avoir terminée la semaine prochaine”, a déclaré Jett.

Un rendu montre la conception d’une pataugeoire qui pourrait être construite dans le parc Petersen à McHenry en partie grâce à des fonds collectés grâce à des concerts organisés les 24 et 25 septembre 2021 par l’organisation à but non lucratif RISE Up dirigée par le maire de McHenry Wayne Jett et son épouse Ambre. (Fourni par la Fondation RISE Up)

La pataugeoire est «l’exemple parfait d’un besoin communautaire qui rassemble les gens et offre du plaisir à toutes les familles», a déclaré Jett.

Fondée en 2019 par les Jetts, la RISE – abréviation de Revitalize, Invest, Succeed & Encourage – Up Foundation est une organisation caritative à but non lucratif.

“Le seul but de cet organisme de bienfaisance était de financer des projets municipaux spécifiquement axés sur l’amélioration de la qualité de vie des enfants et de leurs familles à McHenry”, selon un communiqué de presse de la ville.

“Ce sont des projets qui, d’une part, tombent en bas de la liste en raison du manque de financement, mais qui, d’autre part, sont si importants pour rassembler une communauté”, a déclaré Jett dans le communiqué préparé.

Au total, a déclaré Jett, le projet de pataugeoire de 650 000 $ sera achevé sans utiliser l’argent des contribuables.

“Il s’agissait uniquement de dons ou de contributions en nature”, a-t-il déclaré.