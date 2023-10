Compagnies aériennes Spirit suspendra la formation des nouveaux pilotes et agents de bord le mois prochain « jusqu’à nouvel ordre », selon les notes de la compagnie, car elle prévoit une croissance plus lente dans un contexte de ralentissement économique. demande et l’immobilisation attendue de dizaines d’avions pour inspections en raison d’un problème de fabrication des moteurs de certains avions Airbus.

La société avait déjà ralenti le recrutement et les mises à niveau des capitaines, a déclaré jeudi Greg Christopher, vice-président des opérations aériennes chez Spirit, dans une note aux pilotes, consultée par CNBC. “Cependant, compte tenu de ces développements récents, nous suspendrons également tous les efforts de formation des nouveaux employés à partir de novembre et jusqu’à nouvel ordre.”

Spirit n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

“Ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère, mais elle est nécessaire pour garantir que notre équipe FlightOps corresponde à nos besoins opérationnels compte tenu du nombre d’avions que nous pouvons piloter”, a écrit Christopher.

La compagnie a déclaré aux agents de bord qu’elle mettrait un terme à la nouvelle formation d’agents de bord à partir du 7 novembre dans un avenir prévisible. Il prévoit également d’offrir des congés volontaires aux membres du personnel de cabine, selon une note distincte de Tina Milton, vice-présidente de l’expérience en vol.

Le transporteur discount basé à Miramar, en Floride, a déclaré qu’il s’attend à devoir immobiliser en moyenne 26 Airbus A320neo pour des inspections de moteurs fabriqués par RTX unité Pratt & Whitney après que cette société a révélé un défaut de fabrication en août. Le transporteur a déclaré qu’il s’attend à ce que 13 avions soient cloués au sol en janvier, pour atteindre 41 en décembre de l’année prochaine. La compagnie aérienne disposait d’une flotte de 202 avions Airbus au 30 septembre, selon un dossier.

“Ces attentes entraînent une diminution spectaculaire des prévisions de croissance à court terme de la société”, a déclaré Spirit dans un communiqué. Elle a déclaré qu’elle s’attend à ce que la capacité soit stable à un chiffre entre 5 et 5 l’année prochaine par rapport à 2023. La compagnie aérienne est en pourparlers avec RTX au sujet d’une compensation pour ce problème.

Le mois dernier, RTX a déclaré s’attendre à ce que les réparations prennent entre 250 et 300 jours, avec une moyenne de 350 avions propulsés par des turboréacteurs à double flux immobilisés au sol dans le monde entre 2024 et 2026.

La compagnie aérienne à bas prix Spirit a enregistré jeudi une perte nette de 157,6 millions de dollars, soit plus de quatre fois sa perte d’il y a un an. Elle prévoit des marges négatives pour les trois derniers mois de l’année.

“Nous continuons de bénéficier de tarifs réduits pour les voyages réservés pendant la période précédant Thanksgiving”, a déclaré le PDG Ted Christie dans un communiqué sur les résultats. “Et malheureusement, nous n’avons pas assisté au retour attendu à un environnement normal de demande et de prix pour les périodes de pointe des vacances.”

JetBlue Airways est en train de tenter d’acquérir Spirit, un accord que le ministère de la Justice a déjà tenté de bloquer. Le procès devrait débuter la semaine prochaine à Boston.

Compagnies aériennes frontalières un autre transporteur à rabais, continue d’embaucher des agents de bord, des pilotes et des mécaniciens, a déclaré une porte-parole de la compagnie aérienne.

