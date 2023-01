Spirit Matters : “Soyez fidèle à vous-même”

Voici un secret que notre société dominante ne veut pas que vous sachiez, et par lequel certains seront offensés.

Il est normal de désirer une vie simple.

Il est normal de se reposer, de prendre le temps dont vous avez besoin pour nourrir votre corps, votre esprit et votre esprit.

C’est OK d’être fidèle à vos propres besoins, malgré les critiques que vous endurerez.

J’ai été élevé avec une solide éthique de travail, et cela m’a guidé dans tous les emplois que j’ai eu la chance de travailler.

Parfois au point d’épuisement littéral et à long terme.

Mes deux parents ont modelé cette éthique de travail de plusieurs façons.

J’ai vu ma mère élever six enfants, tout en travaillant à l’extérieur et, pendant son «temps libre», faire divers gros travaux autour et à l’extérieur de la maison. Elle ne s’est littéralement pas arrêtée du moment où elle s’est levée le matin jusqu’au moment où elle est allée se coucher. Ayant été élevée dans une ferme, c’est la seule façon qu’elle connaissait.

Mon père travaillait à temps plein dans une usine, et je ne peux qu’imaginer ce que c’était que de rentrer à la maison à la fin de la journée dans une maison pleine de bruit et de chaos, et d’avoir encore des choses à faire là-bas. Il était souvent grincheux quand il rentrait à la maison. Et, même s’il nous aimait sincèrement, il avait généralement juste besoin de se détendre pour le reste de la soirée, sans distractions extérieures de notre part. Je n’ai jamais compris pourquoi.

Maintenant oui. Parce que mon père et moi étions similaires à bien des égards.

Nous tous, les enfants, avons eu des boulots aléatoires dès notre plus jeune âge : trajets en papier, ménage, marche sur les haricots, garde d’enfants, tonte de la pelouse, pelletage des allées des voisins. La liste continue.

Quand nous avions 16 ans, on s’attendait à ce que nous trouvions un emploi légitime à temps partiel pour nous aider à payer nos dépenses. (Ce n’est pas une mauvaise chose, d’ailleurs).

Mon premier vrai travail a été chez McDonald’s. Alors que d’autres pouvaient facilement gérer des quarts de travail successifs tard le soir et tôt le matin, je ne pouvais pas, même si j’étais souvent programmé pour eux. Mon sommeil et mes études en ont souffert.

Au fil du temps, et j’ai occupé divers emplois, j’ai rapidement appris mes propres limites, et pourtant, j’ai poussé vers l’avant, car c’était ce que j’étais censé faire. C’est ce que j’avais à faire.

Après quelques années de travail à temps plein à State Farm, j’ai réduit mes heures à temps partiel, pendant que j’allais à l’école. Ce seul changement a fait une différence significative sur mon moral et dans ma vie. Je subvenais toujours à mes besoins et je vivais seul, mais j’avais maintenant un peu de répit.

Lorsque je travaillais à plein temps au bureau d’un camp pour personnes ayant des besoins spéciaux, je n’étais pas préparé à ce que ce travail exigerait. Depuis que je travaillais pour un organisme à but non lucratif, mes tâches allaient bien au-delà des tâches de bureau habituelles et comprenaient l’aide à la collecte de fonds, la direction de grands groupes de bénévoles, l’organisation d’événements et même la cuisine dans la salle à manger.

Je n’ai jamais vraiment appris à équilibrer ma vie pendant que j’y travaillais, car je me disais c’est ce qu’il faut faire, il faut se donner pour le bien des autres, même quand ce n’est pas confortable.

Finalement, toute cette overdrive m’a fait atterrir à l’hôpital. Oui, nous faisions du bon travail, mais il y a du travail pour lequel chacun de nous est conçu, et nous ne sommes pas tous conçus pour servir nos voisins de manière extérieure et extravertie.

Plus tard, lorsque j’ai travaillé pour le journal, j’ai travaillé des heures impaires pour couvrir des missions et j’étais essentiellement de garde tout le temps. Si quelque chose d’important se produit, vous devez abandonner tout ce que vous faites et le couvrir, souvent dans des circonstances chargées d’émotion. Il ne faut pas longtemps pour s’épuiser. Vers la fin de mon temps dans ce rôle, j’étais épuisé à bien des égards, je ne pouvais pas donner ce que j’avais besoin de donner pour remplir mes fonctions.

C’est ainsi que j’ai vécu ces situations. Évidemment, d’autres pourraient gérer tout cela sans problème, car ils sont conçus pour faire un travail différent du mien. Et c’est OK.

Nos corps ne sont pas conçus pour être dans un état constant de combat ou de fuite. Tôt ou tard, quelque chose doit céder, et la plupart du temps, c’est notre santé physique et mentale et notre bien-être qui en souffrent.

Dernièrement, j’ai remarqué un plus grand nombre de nécrologies dans un journal de la région de personnes pas trop plus âgées que moi, et cela m’effraie. J’ai l’impression que je n’ai même pas commencé à vivre ma vie, et pourtant tant de gens meurent jeunes… au propre comme au figuré. Je veux vivre cette vie tant que je suis encore en vie.

La pandémie de COVID a amené de nombreuses personnes à repenser leur façon de travailler.

Ce n’est pas que je ne veux pas travailler.

C’est que je veux faire le travail pour lequel je suis né, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement.

Mon meilleur travail est effectué dans un environnement créatif qui cherche à stimuler l’âme et l’esprit.

Juste avec cette colonne, mon travail a eu un impact beaucoup plus grand et plus large que tout ce que j’ai fait d’autre combiné.

Cela me rend heureux et cela me donne la profonde satisfaction que vous ressentez lorsque vous savez que vous faites ce pour quoi vous êtes né.

Et c’est le travail pour lequel je suis né.