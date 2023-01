Spirit Matters : les rétrospectives de fin d’année aident à mesurer la croissance

La semaine dernière a été cette période annuelle liminaire où beaucoup réfléchissent à l’année qui se termine.

À l’ère des médias sociaux, il est courant d’avoir un aperçu de la vie des autres, simplement en partageant des messages simples sur la façon dont ils sont heureux de voir la fin de l’année et en espérant une meilleure l’année prochaine.

Tout peut se rapporter au sentiment de vouloir claquer la porte d’une année et de ses événements. Dans mon souvenir récent, 2020 a été l’une de ces années pour moi. Bien que j’aie ouvert ma librairie à Streator, ce qui était un rêve de toute une vie, la pandémie de coronavirus est descendue sur la planète, arrêtant à peu près la vie telle que nous la connaissions, et les nouvelles et les médias sociaux étaient remplis de négativité et de vitriol à tous les niveaux. C’était psychologiquement, émotionnellement et spirituellement épuisant pour moi.

Je pense que faire le point sur où nous en sommes et sur ce que nous avons fait est une bonne chose. Aussi douloureux que puissent être certains souvenirs, il ne se passe jamais une année sans que quelque chose de bien ne se soit produit dans nos vies.

Ces bonnes choses quotidiennes sont souvent éclipsées par des événements dramatiques comme la maladie ou le décès d’un membre proche de la famille ou d’un ami ; la perte d’un emploi; la rupture d’une relation ou un certain nombre de choses.

C’est pourquoi avoir une pratique quotidienne de gratitude est si puissant. Il est difficile d’être submergé par les circonstances affreuses de la vie lorsque nous nous rappelons quotidiennement de tout ce pour quoi nous pouvons être reconnaissants. Et oui, même certains de nos moments et expériences les plus sombres sont bons. La gratitude est également un excellent moyen d’approfondir sa foi, car il ne faut pas longtemps pour voir comment nos vies sont tenues et soignées dans la mesure où “même le nombre de cheveux sur notre tête est compté”.

Quand j’étais un jeune adulte, j’écrivais dans mon journal à la fin de l’année ce qui s’était passé dans ma vie au cours des 365 jours précédents. Je voulais avoir un disque sur lequel revenir quand je serais plus grand pour voir en noir et blanc des choses que j’aurais oubliées depuis longtemps.

Malheureusement, j’ai jeté toute cette histoire personnelle dans l’oubli il n’y a pas si longtemps quand j’ai jeté tous mes journaux à la poubelle. (Un conseil : peu importe à quel point vous voulez abandonner le passé ou simplement désencombrer, il y a certaines choses que vous ne devriez jamais faire. L’une de ces choses est de détruire tout ce que vous avez écrit sur votre vie jusqu’à présent. Juste pas une bonne idée. Surtout si vous êtes un écrivain.)

Même si j’ai fait cette analyse annuelle, il y a eu des années dont je me souviens maintenant qui ont été des années extrêmement négatives pour moi.

L’année 1997 en fait partie. Je me souviens qu’à l’époque, j’étais désespérée, ma vie n’allait jamais changer et je serais toujours dans la situation dans laquelle je me trouvais à l’époque. Le truc, c’est que maintenant je n’ai aucune idée des détails exacts de ma vie quotidienne à l’époque, mais à l’époque, la vie quotidienne était atroce. Je me souviens cependant qu’en janvier 1998, j’ai réduit mon statut de travail de temps plein à temps partiel à State Farm, afin de pouvoir retourner à l’école à temps partiel. Et ce pas a été un énorme pas en avant pour moi. Une nouvelle porte s’est ouverte, avec des possibilités passionnantes.

Tout au long de notre vie, nous avons de « bonnes » années et nous avons de « mauvaises » années. Il est indéniable que certaines années sont un enfer à vivre, et pourtant, pourquoi passons-nous tant de temps à déplorer ces années remplies d’expériences négatives, mais ne pas passer autant de temps ou plus à exprimer notre gratitude pour des années remplies de cadeaux et percées?

Juste quelque chose à méditer ce week-end.