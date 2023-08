Spirit Matters : « Le temps, le temps, le temps, voyez ce que je suis devenu »

En vieillissant, j’apprécie de plus en plus la beauté de la nature.

En particulier, chaque printemps et chaque été, je m’intéresse davantage à la durée de vie des fleurs.

Avec impatience, je les regarde germer, grandir, s’épanouir et s’épanouir dans leur plénitude.

Les mois d’été sont une occasion magique de se prélasser et de respirer la diversité vibrante de nos amis floraux.

Et ces petites créatures ont vraiment la capacité de nous guérir de tant de maux. Parfois, ils nous guérissent physiquement grâce à leurs extraits. D’autres fois, ils nous guérissent spirituellement, simplement par leur beauté d’être.

Récemment, mon mari et moi roulions sur Dee Bennett Road, d’Utica à Ottawa, et j’ai remarqué que certaines fleurs avaient dépassé leur apogée.

J’ai commenté à voix haute ce que je pensais depuis un moment : « Ça me rend toujours un peu triste quand les fleurs commencent un peu à faner. »

Je suppose qu’il est tout à fait naturel de penser de cette façon. En tant qu’espèce et en tant que culture, nous avons tendance à éviter la pourriture et la détérioration, qu’il s’agisse d’une fleur, d’une maison négligée ou abandonnée ou d’un être cher.

Il est difficile de voir de belles personnes et de belles choses s’effondrer, quand on pense à la façon dont elles étaient dans la fleur de l’âge.

Mais si nous nous arrêtons là, nous n’avons pas une vue d’ensemble.

Mère Nature est l’une des plus grandes Écritures pour nous enseigner Celui dont nous sommes issus. Chaque année, cela me rappelle la sagesse de chaque saison.

Oui, les fleurs poussent, s’épanouissent et s’épanouissent, puis elles se décomposent. Lorsqu’ils se décomposent, leurs éléments retournent dans le sol pour nourrir le sol en vue du prochain cycle de croissance et de décomposition, après l’hibernation hivernale.

C’est une belle illustration du Cercle de Vie. Incubation. Naissance, Plénitude, Dégradation, Mort, Renaissance.

De la même manière, les fleurs ne perdent pas leur utilité une fois qu’elles ont dépassé ce que nous considérons comme leur « apogée », pas plus que les humains.

En fait, tout comme les fleurs jouent un rôle encore plus important en nourrissant le sol lors de leur désagrégation, de même nous, les humains, jouons souvent un rôle plus important après avoir dépassé ce que le monde considère comme notre utilité.

Alors que notre corps commence à se désagréger avec l’âge, notre esprit et notre âme ont tendance à devenir plus sages. Après tout, au cours de ces années d’excellence, nous avons traversé de nombreux hauts et de nombreux bas. Ce n’était peut-être pas joli, mais nous avons survécu.

Aux yeux du monde, les gens qui ont « dépassé leur apogée » en savent davantage sur ce qui est vraiment important. Ils n’ont plus besoin de se faire un nom ou de se faire remarquer.

Ils savent que tout arrive et que tout disparaît.

Quelles que soient les distinctions que nous recevons des autres, qu’elles soient publiques ou qu’elles correspondent à nos cliques, elles finissent par s’estomper, parfois rapidement.

Quoi qu’il en soit, nous ne sommes plus « utiles » au monde qui nous entoure, qui, à bien des égards, n’a ni la capacité ni le désir de regarder au-delà des apparences superficielles.

Il n’est pas facile d’abandonner ce que nous étions autrefois, même à nos propres yeux.

Au cours de ma propre transition de la quarantaine, j’ai dû reconnaître que je ne m’intégrais plus ou ne comprenais plus la « jeunesse », telle qu’elle est aujourd’hui. Mes années de jeunesse physique, de jeune adulte, sont révolues ; et tout en vivant des espoirs et des rêves que j’avais alors pour la page blanche de ma vie, je suis arrivé à une nouvelle étape de ma vie.

Cette étape, que j’aime appeler le début des années de sagesse, ne montre plus l’énergie extérieure et le zèle de la jeunesse et du jeune adulte, mais elle n’en a pas moins de sens et de but.

Nous ne sommes en aucun cas moins vitaux et vibrants dans la substance de notre âme.

Mais maintenant, nous détenons en nous la profondeur et l’étendue de l’expérience de la vie, à partir de laquelle nous pouvons conseiller ceux à qui nous avons passé le relais, s’ils veulent bien l’apprécier.

Nous savons également que même avec toute notre expérience de vie, nous ne savons pas tout, nous sommes à l’aise de ne pas savoir et nous sommes assez humbles pour l’admettre.

Nous nous ouvrons plus profondément et plus largement au mystère ineffable au cœur de tout cela.

Et cette ouverture constitue, en effet, un sol riche en nutriments pour la poursuite du Cercle de Vie.

