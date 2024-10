Spirit Halloween revient sur Saturday Night Live après le sketch

Vous savez ce qu’on dit : l’enfer n’a pas de fureur comparable à un Esprit méprisé par Halloween. Maintenant que nous sommes en octobre et que la chaîne emblématique de costumes et de décorations d’Halloween réapparaît dans tout le pays, Samedi soir en direct a lancé sa 50e saison avec de jolies blagues sur la marque. Spirit Halloween propose « des perruques qui vous donnent une éruption cutanée, des machines à brouillard à usage unique et des costumes de personnages célèbres juste assez modifiés pour éviter un procès » et crée « des emplois de six semaines pour certains des pervers les plus durement touchés d’Amérique », le film pré-enregistré. » a proclamé le croquis, ce qui a suscité une réponse sarcastique de la part du magasin lui-même.

Comme indiqué dans Le Club AV’s récapitulatif de la SNL première de la saison (auquel le critique Jesse Hassenger a donné une note C), le sketch est « pas vraiment rempli de révélations. En fait, vous pouvez retrouver plus ou moins les mêmes jabs dans notre couverture de Esprit Halloween : le film (auquel le critique Jordan Hoffman a donné une note C-), ou, par exemple, des passants sur le trottoir à l’extérieur de n’importe quel Spirit Halloween dans le pays un jour donné. Mais peut-être que le fait que ces blagues évidentes soient répétées si souvent explique pourquoi le SNL le croquis était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase de Spirit Halloween.

« Nous sommes doués pour ressusciter les morts @nbcsnl », a publié la marque sur Twitter/X. Le message est accompagné d’une photo d’un faux costume « SNL 50 The Anniversary Season », décrit en termes étrangement trumpiens : « Spectacle non pertinent des 50 ans », peut-on lire. « Comprend : des références datées, des acteurs inconnus, des notes en baisse. »

Une réfutation sévère et, pourrait-on dire, peut-être une réaction excessive à un discours assez édenté. SNL esquisser. Mais la vérité est que se lancer dans des querelles en ligne est un outil marketing simple et bon marché pour les marques. C’est pourquoi vous voyez des choses comme Oreo se renforcer avec The Weeknd et Dionne Warwick. En appelant SNL « non pertinent » après avoir été nommé dans l’émission, Spirit peut prolonger le cycle d’actualités avec une douzaine de titres « Spirit Halloween CLAPS BACK » dans Variété, Divertissement hebdomadaire et bien, Le Club AV. Il s’agit d’une stratégie capitaliste sournoise et efficace qui non seulement renforce la visibilité du magasin, mais élève également un niveau intermédiaire. SNL un croquis qui autrement aurait disparu de notre mémoire culturelle comme, disons, un Spirit Halloween au début du mois de novembre.