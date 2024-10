Spirit Halloween qualifie SNL de NBC de « non pertinent » et de « mort »

Samedi soir en direct a apparemment un nouvel ennemi et c’est l’empire des boutiques éphémères saisonnières d’Halloween préféré de tous Esprit Halloween. Après un récent sketch plaisantant sur les articles de mauvaise qualité de l’entreprise et les magasins de six semaines, Spirit a riposté en ligne et a appelé SNL une « émission hors de propos vieille de 50 ans ».

Un jeu d’horreur dont vous n’avez jamais entendu parler est scientifiquement le plus effrayant jamais créé

La semaine dernière, la longue série comique de NBC Samedi soir en direct est revenu pour sa 50e saison. Lors de la première marquante, il a été diffusé un sketch préenregistré sur Spirit Halloween. Le sketch plaisantait sur la façon dont l’entreprise reprend des magasins en faillite et abandonnés pour soutenir les communautés… pendant seulement six semaines, puis elle « rebondit ». Il se moquait également des costumes contrefaits et des articles de mauvaise qualité du magasin.

Voici le sketch complet de samedi au cas où vous l’auriez manqué :

BNC

J’ai trouvé que c’était un coup de pouce assez drôle chez Spirit Halloween, une chaîne de magasins que j’ai déjà visitée trois fois cette saison d’Halloween même si nous sommes à peine en octobre. Mais Spirit Halloween ne riait pas. Le 30 septembrele compte officiel de Spirit Halloween sur Twitter a publié une image d’un « SNL costume » contenant quelques insultes à propos du spectacle.

« Nous sommes doués pour ressusciter les morts », a posté Spirit en taguant SNL sur Twitter et en citant le croquis. Dans l’image, l’Esprit a appelé SNL une émission « non pertinente » et a déclaré qu’elle comprenait « des références datées, des acteurs inconnus et des audiences en baisse ».

Il convient de noter qu’il est étrange de qualifier une émission de « non pertinente » lorsque vous réagissez à quelque chose qu’elle récemment a fait. Dans ce cas, cela semble en fait très pertinent. Il est également étrange de dénoncer ses « références datées » alors que je peux entrer dans un Spirit Halloween en 2024 et trouver encore des costumes invendus des films Marvel et DC sortis il y a dix ans.

Peut être David S. Citrouillesun précédent SNL Le personnage joué par Hanks qui portait un costume sur le thème du squelette que vous pouvez trouver chez Spirit, aidera-t-il à négocier la paix entre les deux géants vieillissants ?

.