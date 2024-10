Spirit Halloween critique « SNL » « non pertinent » après le premier sketch

Lors d’une fausse publicité mettant en vedette Heidi Gardner, Chloe Fineman et Michael Longfellow, SNL moqué Le plus grand détaillant d’Halloween d’Amérique

Contenu de l’article

« Et grâce à nous, ce qui était autrefois une AutoZone condamnée où un meurtre s’est produit est à nouveau une entreprise florissante… où un meurtre s’est produit », plaisante Longfellow.

Fineman intervient ensuite pour affirmer que le magasin « fournit aux communautés vulnérables les choses dont elles ont le plus besoin : des perruques qui provoquent des éruptions cutanées, des machines à fumée à usage unique et des costumes de personnages célèbres modifiés juste assez pour éviter un procès ».

Photo de NBC

« Mais nous n’investissons pas uniquement dans des bâtiments vides », déclare Gardner. « Ce sont les gens. En créant des emplois de six semaines pour certains des pervers les plus durement touchés d’Amérique… Et le meilleur, c’est que nous sommes en mesure d’aider les zones en difficulté en temps réel en stockant, en dotant du personnel et en ouvrant un nouveau site en quelques minutes.

Le segment se termine avec une jeune fille demandant si le magasin a une Taylor Swift costume. « Vous pariez », répond Fineman en lui tendant une tenue pour « Blonde Woman Singing ».

« Tce n’est pas Taylor Swift », dit la jeune fille. « Et vous non plus », répond Fineman avec un sourire.

« Esprit Halloween. Quand vous avez besoin de nous, nous sommes là. Pendant six semaines », concluent le trio. « Parce que le 1er novembre, nous sommes partis. Et toutes ces ordures seront à la poubelle.