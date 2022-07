Spirit Airlines prévoit une base d’équipage à Houston, son troisième nouvel avant-poste en cinq mois

Spirit Airlines a annoncé mardi son intention d’ouvrir une base d’équipage à l’aéroport intercontinental George Bush de Houston, un hub d’United Airlines, la dernière expansion alors que le discounter prépare la croissance dans les grands aéroports.

Spirit, basé à Miramar, en Floride, a annoncé en mars des bases d’équipage à l’aéroport Hartsfield-Jackson d’Atlanta, dominé par Delta Air Lines, et à l’aéroport international de Miami, plaque tournante d’American Airlines.

Spirit dit qu’il prévoit d’avoir 150 pilotes et 300 agents de bord basés à Houston, à partir de cet automne. Le transporteur et ses rivaux se sont efforcés de recruter du personnel pour répondre à la forte demande de voyages et améliorer la fiabilité. L’été dernier, Spirit a déclaré que des milliers d’annulations de vols sur une période de 10 jours lui avaient coûté environ 50 millions de dollars.

L’établissement d’une base d’équipage à Houston, où il y a actuellement en moyenne 22 départs par jour, signifierait que le personnel qui vit dans la région n’aurait pas à faire la navette depuis une autre ville, une pratique courante dans l’aviation.

Spirit a déclaré qu’il ouvrirait une installation de maintenance à Houston. Elle dispose déjà d’un centre de maintenance à Detroit. Le transporteur devrait terminer 2022 avec une flotte de 197 avions à fuselage étroit Airbus, après avoir acquis 24 nouveaux avions cette année.

La nouvelle base intervient au milieu d’une guerre d’enchères pour Spirit. Les autres transporteurs à bas prix Frontier Airlines et Spirit ont annoncé leur intention de fusionner en février, mais JetBlue Airways a lancé une offre publique d’achat concurrente en avril.

Alors que Spirit a repoussé à plusieurs reprises JetBlue, la compagnie aérienne a eu du mal à obtenir le soutien des actionnaires pour la combinaison Frontier, selon Frontier, et a reporté quatre fois le vote des investisseurs sur cet accord pour poursuivre les discussions avec les deux transporteurs, signe que l’accord Spirit-Frontier est sous la menace. Il a récemment programmé un vote pour le 27 juillet.