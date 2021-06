Spirit Airlines prévoit de grands débuts à Miami alors que les compagnies aériennes se battent pour la Floride

Spirit Airlines prévoit de s’étendre à l’aéroport international de Miami plus tard cette année, augmentant ainsi la concurrence entre les compagnies aériennes pour les voyageurs de Floride.

La compagnie aérienne à bas prix Spirit, basée à Miramar, en Floride, a annoncé mardi soir qu’elle prévoyait de proposer des vols à partir d’octobre au départ de 30 villes, dont New York, Cleveland et Denver. D’autres incluent un service vers Cali et Medellin, en Colombie, Port-au-Prince, Haïti et Saint-Domingue, en République dominicaine.

Miami est une plaque tournante majeure pour American Airlines, où le transporteur a offert un service robuste vers l’Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que d’autres destinations nationales et internationales. La compagnie aérienne basée à Fort Worth, au Texas, représente plus de 5 100 vols réguliers à Miami ce mois-ci, soit environ 55% du total, selon la société de conseil en aviation Cirium.

Spirit n’est pas le seul concurrent à planifier une expansion à Miami. L’année dernière, Southwest Airlines a dévoilé son intention d’ouvrir un service là-bas, les transporteurs recherchant des destinations touristiques populaires et profitant d’une accalmie de la demande pour de nombreuses autres destinations. United Airlines a lancé l’année dernière une multitude de vols point à point vers la Floride. La capacité des compagnies aériennes en juillet dans le Sunshine State est la même qu’en 2019, tandis que la capacité pour l’ensemble des États-Unis devrait baisser d’environ 17 % le mois prochain par rapport à il y a deux ans, selon Airlines for America, un groupe industriel.

La capacité de juin à l’aéroport international de Miami est en hausse de 3% par rapport à 2019, selon les données de Cirium.

Spirit a déclaré qu’il ne prévoyait pas de réduire les vols à son hub de Fort Lauderdale, en Floride.

« Nous sommes la plus grande compagnie aérienne à FLL, et nous avons l’intention de le rester », a déclaré Spirit.