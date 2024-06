Spirit accueillera Arsenal en août à l’Audi Field

Arsenal est le club le plus titré de l’histoire du football féminin anglais, avec 15 titres de champion et une couronne en Ligue des champions. Son équipe comprend les stars de l’équipe nationale anglaise Leah Williamson, Alessia Russo et Beth Mead, ainsi que la défenseure de l’équipe nationale américaine et originaire d’Ashburn, en Virginie, Emily Fox. L’équipe s’entraînera cette semaine-là sur le campus George Mason à Fairfax, en Virginie.