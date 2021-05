Spirales de conflit en Israël et dans les Territoires palestiniens

JÉRUSALEM – Les combats entre Israéliens et Palestiniens se sont intensifiés samedi sur plusieurs fronts alors qu’Israël détruisait un immeuble de grande hauteur à Gaza abritant les bureaux de deux grands médias internationaux, les militants du Hamas à Gaza ont tiré davantage de barrages de roquettes vers la région de Tel Aviv et des manifestations ont éclaté à nouveau en Cisjordanie occupée.

Un envoyé américain, Hady Amr, a atterri en Israël pour deux jours de pourparlers avec les dirigeants israéliens et palestiniens, se joignant aux efforts menés par des responsables égyptiens, qatariens et des Nations Unies pour obtenir un cessez-le-feu.

Mais tôt samedi soir, ces efforts n’ont montré aucun signe de succès: les combats sont les plus intenses depuis 2014 et ont pris une complexité rare en raison de leur propagation sur l’ensemble d’Israël et des territoires occupés.

Une frappe aérienne israélienne tôt le matin dans le camp de réfugiés de Shati à Gaza a tué au moins 10 membres de la même famille élargie, dont huit enfants, selon des responsables palestiniens et des informations locales.