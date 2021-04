Arguant que les paroles du président Joe Biden ne sont pas la position officielle de son administration, la Maison Blanche a déclaré que son utilisation de la «crise» faisait référence à quelque chose de complètement différent et non à l’afflux de migrants à la frontière.

Lors d’une partie de golf et d’une séance photo samedi, Biden a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas relevé le plafond d’admission des réfugiés à cause de «Travailler sur la crise qui s’est terminée à la frontière avec les jeunes et nous ne pouvions pas faire deux choses à la fois», dans ce qui semblait être une description simple de la situation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.





Sauf lundi, des responsables anonymes de la Maison Blanche s’adressant à CNN essayaient de revenir sur les paroles du président. « Non, il n’y a pas de changement de position, » a déclaré le responsable anonyme à CNN. «Les enfants qui arrivent à notre frontière pour chercher refuge contre la violence, les difficultés économiques et d’autres circonstances désastreuses ne constituent pas une crise.»

Biden «Faisait référence à la crise en Amérique centrale – les circonstances désastreuses dont beaucoup fuient. Il ne faisait pas référence à la réponse du gouvernement fédéral », La source anonyme de CNN est maintenue. Cela a ensuite été repris par l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lundi après-midi.

«Le président ne pense pas que les enfants qui arrivent à notre frontière pour chercher refuge contre la violence, les difficultés économiques et d’autres circonstances désastreuses soient une crise. Il pense que la crise en Amérique centrale – les circonstances désastreuses dont beaucoup fuient – que c’est une situation dans laquelle nous devons consacrer notre temps ou nos efforts et nous devons y remédier si nous voulons empêcher davantage d’afflux. des migrants venant dans les années à venir », Psaki a déclaré aux journalistes.

L’utilisation par Biden de « crise » a menacé d’annuler des mois de son administration en insistant pour ne pas utiliser ce mot en particulier. Psaki a refusé de « Mettre de nouvelles étiquettes dessus » en février, et a détourné des questions à plusieurs reprises. Plus tard, elle a fait écho à un « défier » étiquette que le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a inventée. Dans un presser du 18 mars, Psaki a en fait déclaré « crise » avant de revenir rapidement en arrière et d’expliquer qu’elle voulait vraiment dire « défis. »

Cette obsession de la terminologie – et les efforts pour expliquer les propres mots de Biden – ne sont pas passés inaperçus de l’autre côté de l’allée. Le membre du Congrès Andy Biggs (R-Arizona) a tweeté que non seulement Biden n’a pas visité la frontière, «Sa propre administration revient maintenant sur ses propres paroles.»

Le jour 26 et Biden n’a pas encore visité la frontière. Pire encore, sa propre administration revient maintenant sur ses propres paroles: la Maison Blanche refuse d’appeler la situation à la frontière ce qu’elle est: une crise. – Représentant Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) 19 avril 2021

Tom Pigott, un agent du GOP, a appelé l’explication de la Maison Blanche « fou » et a déclaré que les médias et les démocrates doivent «Arrêtez d’éclairer le peuple américain.»

C’est fou. Biden a évoqué «la crise qui s’est terminée à la frontière» et maintenant son administration affirme que ce n’est pas la position officielle et «les enfants qui arrivent à notre frontière … n’est pas une crise». gens.https://t.co/2rQ95fSkwi – Tommy Pigott (@TCPigott) 19 avril 2021

Steve Guest, membre du personnel du sénateur Ted Cruz (R-Texas), l’a appelé « Spin insensé » et a souligné que, « Selon la Maison Blanche Biden, ce que dit Joe Biden ne représente pas la position officielle de l’administration Biden. »

« Il n’y a pas de président, » a plaisanté l’acteur Nick Searcy, un conservateur. « [Joe Biden] n’est pas responsable de sa propre bouche.

Il n’y a pas de président. @Joe Biden n’est pas en charge de sa propre bouche. La Maison Blanche fait marche arrière après que Biden a qualifié la situation frontalière de « crise » – CNNPolitics https://t.co/JUQ6RZnXG0 – Nick Searcy, STAR INTERNATIONALE DU FILM ET DE LA TÉLÉVISION (@yesnicksearcy) 19 avril 2021

Le rapport le plus récent de la US Customs and Border Patrol (CBP) parlait de 172000 « rencontres » à la frontière américano-mexicaine en mars seulement, dont près de 19 000 étaient des mineurs non accompagnés – une augmentation de 71% et de 100% par rapport à février, respectivement.

Pendant ce temps, alors même que la Maison Blanche et les démocrates étaient déterminés à éviter le mot « crise » en ce qui concerne la frontière, ils semblent n’avoir aucun mal à utiliser le terme pour pousser l’agenda du changement climatique, y compris le Green New Deal.

En cette période de crise sans précédent, nous devons aller de l’avant pour faire face avec audace aux menaces systémiques et existentielles auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui, notamment la lutte contre le changement climatique et la garantie que chaque Américain a un endroit sûr et décent où vivre. https://t.co/zwpTgo0oqE – Bernie Sanders (@SenSanders) 19 avril 2021

