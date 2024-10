Spindle Furniture fait un retour d’inspiration vintage en 2024

Partout où vous regardez ces jours-ci, vous remarquerez peut-être que ce qui est ancien est à nouveau nouveau ! Qu’il s’agisse du revival du sac banane ou de ces recettes de grand-mère que vous connaissez et aimez, certaines des tendances les plus populaires du moment sont celles qui apportent un sentiment de nostalgie. Et il en va de même pour la décoration intérieure.

Les meubles d’inspiration vintage font toujours leur retour sous une forme ou une autre, mais le renouveau le plus récent qui a attiré l’attention des gens est tout sauf ordinaire. Écoutons-le pour : les meubles en fuseaux.

The Pioneer Woman Fauteuil d’appoint Harper Spindle

La technique traditionnelle est enracinée dans l’histoire et elle peut apporter un peu d’élégance campagnarde à n’importe quel espace de votre maison ! Au XVIIe siècle, les meubles à broches (également appelés bobines ou bobines) étaient reconnus pour leurs détails tournés au tour qui ressemblaient à des perles rondes empilées ou à des boules de bois. Il était souvent prisé pour son savoir-faire complexe et son caractère unique – quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles il est populaire aujourd’hui !

Bien que le design ludique en fuseau puisse être utilisé pour les pieds de tables ou de chaises, il constitue également un ajout étonnant aux cadres de lit, aux lampes, aux tabourets et bien plus encore. Il suffit de regarder par exemple la dernière collection de meubles de Ree Drummond. La fonction fuseau est mise en valeur dans de nombreuses nouvelles pièces, notamment sa chaise d’appoint, son cadre de lit et les chaises de salle à manger qu’elle et Ladd adorent.

« Un mot : obsédé », dit Ree à propos du design. Et qui peut lui en vouloir ? Le look rustique et surélevé est l’équilibre parfait entre classique et contemporain.

Si vous souhaitez essayer le style fuseau vous-même, il existe de nombreuses façons de l’incorporer, grandes et petites. Outre les meubles plus grands, vous pouvez également accrocher un miroir à bobines ou un cadre photo sur votre mur ou essayer un ensemble de bougeoirs à fuseaux sur le manteau de votre cheminée. Parlez d’ajouter du charme instantané !

Apportez la tendance des broches chez vous La table de nuit Pioneer Woman Harper Spindle The Pioneer Woman Lit à fuseaux queen Harper La femme pionnière Harper Chaises de salle à manger The Pioneer Woman Chaises de salle à manger en bois massif Harper La femme pionnière Table basse ronde Helen La femme pionnière Banc d’appoint Harper

Plus de tendances pour la maison que vous adorerez