Spinall, Summer Walker, DJ Snake et Äyanna Skate sur une nouvelle collaboration

Certains de vos favoris se lient comme Voltron !

La semaine dernière, SPINALL, Summer Walker, DJ Snake et Äyanna ont créé leur toute nouvelle vidéo “Power (Remember Who You Are)”, qui sera présentée dans le prochain court métrage intitulé “Flipper’s Skate Heist”. La gamme stellaire comprend un casting de producteurs de stars, dont SPINALL, DJ Snake, Nicholas “Unknown Nick” Audino et The Eggman. Ce superbe casting a enrôlé le légendaire Dr. Dre, qui a mixé la piste étoilée. La chanson est également produite par Jimmy Iovine et Tunde Balogun et Justice Baiden de LVRN.

Regardez la vidéo de “Power (Remember Who You Are)” ci-dessous :

Nous aimons tous les éléments de skate dans la vidéo. De plus, les fans de Nina Simone reconnaîtront probablement des éléments de sa chanson “Sinnerman” tout au long de “Power (Remember Who You Are)”. Qu’avez-vous pensé de la chanson ?

Nous pouvons voir pourquoi cette vidéo pour “Power (Remember Who You Are)” était le moyen idéal pour exciter les gens pour le court métrage “Flipper’s Skate Heist”. Le film est décrit comme une aventure sauvage mêlant les racines de l’amapiano à la culture skate. Le film sortira juste avant l’ouverture de la patinoire phare du Flipper’s Roller Boogie Palace à Londres.

Cela nous donne vraiment envie de voir “Flipper’s Skate Heist”.

On est un peu jaloux de ne pas être à Londres pour l’ouverture du Flipper’s Roller Boogie Palace. Tous nos amis britanniques, nous comptons beaucoup sur vous pour nous faire savoir comment ça se passe.