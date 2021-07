Spikes de protéines développés en laboratoire compatibles avec le virus Covid-19, étude sur les réclamations

Les propriétés clés des pointes de SARS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19, sont cohérentes avec celles de plusieurs pointes de protéines développées en laboratoire, conçues pour imiter le virus infectieux, a révélé une nouvelle étude internationale. La fabrication de « pics » de protéines est un élément central dans la conception de tests sérologiques et de vaccins pour se protéger contre le Covid-19. Ces pics recombinants imitent étroitement ceux qui dépassent de la surface du virus infectieux et déclenchent l’action du système immunitaire de l’organisme. Fabrication en laboratoire les pointes sont également utilisées pour les tests sérologiques (également appelés tests d’anticorps) et comme réactifs de recherche.

La nouvelle étude, dirigée par des chercheurs de l’Université de Southampton au Royaume-Uni, a montré que les pointes virales fabriquées par différentes méthodes dans les laboratoires du monde entier sont très similaires et rassurent que la pointe peut être fabriquée de manière robuste avec des variations minimales entre les laboratoires.

« Au cours de la dernière année, nous avons vu des vaccins se développer dans le monde à un rythme sans précédent et le développement et la validation rapides de protéines recombinantes ont été essentiels à cette réussite », a déclaré le chercheur principal Max Crispin, professeur de glycobiologie à l’université.

Les pointes du virus SARS-CoV-2 sont recouvertes de sucres, appelés glycanes, qu’elles utilisent pour se déguiser du système immunitaire humain. L’abondance de ces glycanes a le potentiel de créer des écarts importants entre les études qui utilisent des pointes recombinantes différentes.

Pour l’étude, l’équipe a examiné les revêtements de glycane sur les pointes recombinantes développées dans cinq laboratoires à travers le monde et les a comparées à celles des pointes du virus infectieux.

En avril 2020, Crispin et son équipe avaient cartographié pour la première fois le revêtement de glycane du pic SARS-CoV-2. Dans la présente étude, ils ont étendu leur analyse pour examiner les pointes recombinantes développées dans les laboratoires du Centre médical universitaire d’Amsterdam, de la Harvard Medical School, de l’Université d’Oxford et de la société suisse ExcellGene. Il a été démontré que tous les différents lots de protéines de pointe imitent les principales caractéristiques de la glycosylation des virions inactivés analysés à l’Université de Tsinghua, en Chine.

« La capacité de produire des imitations de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 avec une grande fidélité dans de nombreux laboratoires différents, qui récapitulent tous les signatures glycanes du virus authentique, présente un avantage significatif pour la conception de vaccins, les tests d’anticorps et la découverte de médicaments. » dit Crispin.

