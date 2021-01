La cérémonie a célébré la carrière de Lee avec des films comme « Do the Right Thing », « Malcolm X » et « Jungle Fever ». Jodie Foster a accueilli l’événement, Lee devenant le 34e récipiendaire du prestigieux prix.

Le réalisateur a parlé du regretté acteur qui est apparu dans son film de guerre « Da 5 Bloods ».

« Le personnage de mon film » Da 5 Bloods « , » Stormin « Norman, la façon dont ses frères le considèrent comme presque mythique. Comme le dit le personnage de Clarke Peters, » Il est le plus grand soldat du monde. » Ils l’ont vénéré », a déclaré Lee. « Et donc vous ne pouvez pas choisir qui que ce soit pour ça, parce que la façon dont ces gars le décrivent, il est mythique. Si mythique vous parlez d’un acteur qui a joué Jackie Robinson; le parrain, Soul Brother No. 1, James Brown ; Thurgood Marshall; puis la Panthère noire. «

Ryan Coogler, qui a réalisé « Black Panther », a déclaré qu’il aime et regrette l’acteur décédé en août après une bataille contre le cancer du côlon.