Spike Lee révèle accidentellement le vainqueur de la Palme d’Or : c’est « Titane »

CANNES, France — L’édition 2021 du Festival de Cannes a décerné son premier prix, la prestigieuse Palme d’Or, au film français « Titane. »

Une histoire de tueur en série sauvage avec certaines des scènes les plus controversées du festival, « Titane » a été réalisé par Julia Ducournau, qui est devenue la deuxième femme à remporter la Palme, après Jeanne Campion a remporté le prix en 1993 pour « Le piano ».

Et bien que « Titane » ait été chaudement désigné comme un candidat de choix pour la Palme, cette révélation est arrivée bien plus tôt que prévu : au début de la cérémonie de clôture, lorsque le président du jury, Spike Lee, a été invité à annoncer le premier prix de la nuit, il a mal compris et a lu le gagnant du premier prix à la place.