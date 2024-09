Spike Lee et Robert De Niro rejoignent Francis Ford Coppola pour une conversation IMAX MEGALOPOLIS

Le scénariste et réalisateur primé aux Oscars Spike Lee et l’acteur primé aux Oscars Robert De Niro rejoindront Francis Ford Coppola pour une conversation captivante au MEGALOPOLIS : L’EXPÉRIENCE IMAX ULTIME le 23 septembre 2024.

Dans le cadre du 62e Festival du film de New York, la discussion spéciale sera diffusée en direct au public IMAX dans certaines villes des États-Unis, suivie de projections en avant-première du film. Les billets sont disponibles ICIDennis Lim, directeur artistique du NYFF, modérera la conversation de célébration en direct qui mettra en lumière la contribution légendaire de Francis Ford Coppola et son impact sur le cinéma.

MEGALOPOLIS est une épopée romaine qui se déroule dans une Amérique moderne imaginaire. La ville de la Nouvelle Rome doit changer, provoquant un conflit entre Cesar Catilina (Adam Driver), un artiste de génie qui cherche à se lancer dans un avenir utopique et idéaliste, et son opposant, le maire Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), qui reste attaché à un statu quo régressif, perpétuant la cupidité, les intérêts particuliers et la guerre partisane. Déchirée entre eux, Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), la mondaine fille du maire, dont l’amour pour Cesar a divisé ses loyautés, la forçant à découvrir ce qu’elle croit vraiment que l’humanité mérite.

Le casting comprend également Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter et Dustin Hoffman. Le film est produit par Barry Hirsch, Fred Roos et Michael Bederman. Megalopolis sortira en salles le 27 septembre.

Francis Ford Coppola est un réalisateur de renommée mondiale qui a réalisé des classiques tels que Le Parrain, Conversation intime et Apocalypse Now. Il a également réalisé la version cinématographique de The Outsiders, dont l’adaptation musicale est actuellement à l’affiche de Broadway et a remporté le Tony Award de la meilleure comédie musicale.

Commentaires