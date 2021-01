Spike Lee a vivement critiqué l’ancien président Donald Trump et son héritage historique lors d’un discours sombre dimanche lors de la 86e édition des New York Film Critics Circle Awards.

Lee, 63 ans, n’était pas d’humeur à célébrer lors de son discours de remerciement pour le prix honorifique présenté par Martin Scorsese lors de la remise des prix virtuels.

Le réalisateur de « Da 5 Bloods » a filmé le discours de remerciement le 6 janvier, « un jour très triste dans l’histoire de l’Amérique », lorsque des émeutiers pro-Trump ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain.

« Vous savez quoi, nous vivons une période très sérieuse en Amérique. Nous tous, en tant que vrais Américains, devons vraiment penser à ce qui est important », a déclaré Lee. « Il n’y a aucun moyen de passer devant l’iPhone et de vous remercier sans vous dire ce qu’il y a dans mon cœur et mon âme en tant que descendant d’esclaves qui ont aidé à construire ce pays. »

« Le monde entier se moque des Etats-Unis, soi-disant berceau de la démocratie », a-t-il ajouté.

« Nous sommes à la croisée des chemins maintenant. Et tout le monde, s’il vous plaît, soyez prudent, ce n’est pas un jeu. Ces gens ont des fusils avec des munitions », a déclaré Lee. « Ce président, le président Agent Orange, restera dans l’histoire avec Hitler. Ces gars-là, tous ses garçons, ils vont du mauvais côté de l’histoire. »

Spike Lee: Parle du vote de destitution de Trump et de son film musical sur le Viagra

Lee, un critique fréquent de Trump, a ensuite remercié pour le prix décerné pour son court métrage de l’époque de la pandémie « New York, New York ».

Le regretté acteur Chadwick Boseman a reçu le prix du meilleur acteur de soutien pour le drame de Lee « Da 5 Bloods ». La veuve de Boseman, Simone Ledward Boseman, a accepté le prix au nom de son défunt mari.

«Il aurait remercié Dieu, d’abord et avant tout, sa mère et son père», a-t-elle déclaré. « Chad était un acteur new-yorkais. Il connaissait l’agitation new-yorkaise. Donc il était imperturbable quand il est arrivé à Hollywood, parce qu’à New York il était en guerre. »

La star de « Da 5 Bloods », Norm Lewis, a remis le prix à Boseman, décédé en août 2020, en déclarant: « On se souviendra toujours de lui pour sa polyvalence et son immense talent. »

Delroy Lindo a pris le meilleur acteur pour son rôle de vétéran du Vietnam en conflit, Paul dans « Da 5 Bloods » qui a été présenté par sa co-star de « Crooklyn » Alfre Woodard.

«Il nous amène droit au cœur torturé de Paul», a déclaré Woodard. « Delroy, vous avez donné à de jeunes acteurs et acteurs expérimentés un modèle en Paul. C’est ainsi que vous faites. »

Lindo a félicité son directeur Lee. « Quiconque a suivi le travail de Spike au cours des 35 dernières années sait qu’il a non seulement inspiré des générations de cinéastes, mais aussi des cinéphiles du monde entier. »

L’actrice bulgare Maria Bakalova, la star de 24 ans de « Borat Subsequent Moviefilm » a reçu le prix de la meilleure actrice, affirmant que le prix était une inspiration pour les acteurs bulgares que « des choses comme ça peuvent arriver ».

Frances McDormand a remis le prix du meilleur réalisateur à sa réalisatrice de «Nomadland» Chloe Zhao, affirmant que «c’était celui qu’elle mérite le plus». Zhao a déclaré que c’était à l’Université de New York qu’elle « avait appris à faire mes premiers pas en tant que cinéaste ».

Le meilleur film est allé à «First Cow», présenté par le réalisateur de «Parasite» Bong Joon Ho, qui s’est dit «souvent impressionné» par le réalisateur Kelly Reichardt, qualifiant le film «d’une histoire unique» et «d’une histoire que seule Kelly pouvait faire».