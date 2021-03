AUSTIN, Texas: Même si Jordan Spieth aime jouer au golf, il lui a fallu autant de discipline que possible pour ne pas jouer du tout.

Lorsqu’il a quitté les Masters le 15 novembre, les deux seules rondes de golf auxquelles il a joué étaient de type récréatif. L’un était un voyage avec des amis à Whispering Pines dans le sud-est du Texas, qui consistait davantage à boire quelques bières et à faire vibrer le club. L’autre était son voyage annuel de décembre à Augusta National avec des sponsors d’AT & T.

Je n’ai pas joué un tour sérieux du dimanche d’Augusta au mercredi avant mon départ pour San Diego, a déclaré Spieth, 65 jours avant le début de sa campagne 2021 à Torrey Pines.

Il a raté la coupe et est tombé au n ° 92 au monde, sa position la plus basse depuis qu’il s’est dirigé vers la John Deere Classic à 19 ans et a gagné pour la première fois sur le PGA Tour.

À cet égard, Spieth est heureux d’être dans sa deuxième maison, il a passé trois semestres à l’Université du Texas pour le Dell Technologies Match Play. Tout ce dont les 64 joueurs d’Austin Country Club ont besoin, c’est une heure de départ, et on ne sait pas comment se déroulera la semaine la plus inconstante du golf.

Le plan approuvé par l’entraîneur de swing Cameron McCormick était de rester à l’écart du golf que Spieth aime jouer et de s’en tenir au travail sur le terrain alors qu’il tentait de redécouvrir le plan qui lui a permis de réussir. Même le golf récréatif est réactionnaire et il ne sert à rien de tomber dans de mauvaises habitudes tant qu’elles ne sont pas brisées.

McCormick pense que 80% des membres du PGA Tour aiment jouer et que 20% de Vijay Singh préfèrent passer de longues heures sur le terrain. Spieth faisait partie de la majorité.

Mais lorsque vous essayez de revoir et de réorganiser un ancien moi, il y a un travail constructif qui doit se poursuivre, a déclaré McCormick. Ce travail constructif l’a obligé à devenir un pratiquant pendant un certain temps et à exercer une certaine autodiscipline dont j’ai besoin pour rester à l’écart du terrain de golf. Il était en quarantaine sur le terrain de golf.

Cela lui semblait probablement un an.

Manquer la coupe a conduit à un week-end de travail très constructif, et Spieth a rapidement pris le virage. Il avait une part de l’avance de 54 trous à Phoenix et une avance de deux coups avant la dernière journée à Pebble Beach. Il a toujours mieux joué à chaque étape du parcours et a créé le terrain de match play avec de l’espace à revendre.

Il est la tête de série n ° 49 cette semaine, ce qui signifie qu’il est issu du groupe de golfeurs D. Cela signifie qu’il affrontera l’une des 16 meilleures têtes de série, Matt Fitzpatrick, dans son cas lorsque ce championnat du monde de golf unique débutera mercredi.

Spieth n’était pas dans le dernier WGC il y a un mois à Concession, il n’avait jamais été inadmissible depuis qu’il était devenu un membre à part entière du PGA Tour et cela l’a également motivé.

Cela m’a frappé assez fort, a-t-il dit. Manquer un championnat du monde de golf en ne se qualifiant pas était le premier, et je n’ai pas du tout aimé ça. … Je suis content d’être ici avec une chance. «

Le format est de 16 groupes de quatre joueurs qui s’affrontent pendant trois jours, le vainqueur de chaque groupe se qualifiant pour la phase à élimination directe le week-end.

Kevin Kisner est le champion en titre de 2019.Le Match Play était le troisième événement annulé l’année dernière après que la pandémie COVID-19 ait arrêté le golf pendant trois mois. Kisner était la tête de série n ° 48, et il est devenu le premier joueur à perdre son match d’ouverture et à gagner depuis le début de ce format de groupe en 2015.

Kisner n’aura pas plus facile cette semaine. Son groupe comprend Justin Thomas, Louis Oosthuizen et Matt Kuchar. Deux sont d’anciens champions (Kisner et Kuchar). Oosthuizen était finaliste en 2016, tandis que Thomas a atteint les demi-finales en 2018.

Je m’amuserais beaucoup plus si tous les trois perdaient le match, pour être honnête, a déclaré Kisner. Mais non, c’est amusant. Si vous voulez être le meilleur, vous devez battre le meilleur. Et JT joue sans doute le meilleur du monde en ce moment.

Thomas, la tête de série n ° 2, vient de remporter une victoire dans The Players Championship. Dustin Johnson est la tête de série n ° 1 pour la quatrième fois consécutive dans le Match Play, même si cela n’a conduit à la victoire qu’une seule fois.

À quel point cet événement est-il inconstant? Jon Rahm a perdu lors du match pour le titre contre Johnson en 2017, et l’année suivante, Rahm n’a pas gagné de match.

La seule chose qui est vraie est d’arriver à la finale, il faut bien jouer, a déclaré Rahm. Et à un moment donné, vous allez devoir avoir de la chance.

