ALLEN PARK, Michigan: l’ancien secondeur Chris Spielman rejoint les Lions de Detroit en tant qu’assistant spécial.

Les Lions ont annoncé mardi que Spielman relèverait du président et chef de la direction Rod Wood et participerait à des entrevues pour les postes vacants de directeur général et d’entraîneur de l’équipe. Detroit a renvoyé le GM Bob Quinn et l’entraîneur Matt Patricia plus tôt cette saison.

Les Lions ont également annoncé que le demi offensif du Temple de la renommée Barry Sanders, l’ancien directeur sportif de l’État du Michigan Mark Hollis et l’ancien directeur général des Arizona Cardinals Rod Graves serviront de conseillers pour les recherches de l’équipe.

Spielman est le leader de la carrière de Detroit en tacles et a aidé les Lions au match pour le titre NFC en 1992, au plus près d’un Super Bowl. Spielman a également été diffuseur pour FOX Sports et ESPN.

