Spielberg et Scorsese disent que Zaslav de Warner Bros les a contactés au milieu des licenciements de TCM

Découverte de Warner Bros. les employés ont fait face à une autre série de licenciements cette semaine, en particulier du côté du réseau de télévision par câble de l’entreprise, y compris un remaniement majeur de la direction de sa chaîne Turner Classic Movies.

TCM est reconnu comme un lieu de préservation des films classiques et une gamme soigneusement organisée d’introductions d’invités, de documentaires et de films en langue non anglaise. Le remaniement a suscité l’inquiétude des cinéphiles et des personnes vouées à la préservation des films, incitant le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, à rassurer les meilleurs cinéastes sur le fait que l’essence de TCM ne changerait pas sous une nouvelle direction, selon un trio de cinéastes.

réalisateur « Les Affranchis » et responsable de la préservation des films Martin Scorsese; Steven Spielberg, le cinéaste à l’origine d’une mine de chefs-d’œuvre hollywoodiens, dont « La Liste de Schindler » ; et Paul Thomas Andersonqui a réalisé des succès acclamés tels que « Il y aura du sang », a déclaré dans un communiqué conjoint que Zaslav les avait contactés au sujet de la restructuration de TCM.

Scorsese, Spielberg et Anderson ont déclaré avoir chacun passé du temps à parler avec le PDG, individuellement et en groupe, « et il est clair que la MTC et le cinéma classique sont très importants pour lui. Notre objectif principal est de garantir que la programmation de la MTC est intacte et protégée. «

« Turner Classic Movies a toujours été plus qu’une simple chaîne. C’est vraiment une ressource précieuse du cinéma, ouverte 24 heures sur 24, sept jours sur sept », ont déclaré les cinéastes dans le communiqué. « Et bien qu’il n’ait jamais été un mastodonte financier, il a toujours été une entreprise rentable depuis sa création. »

« Nous sommes encouragés et encouragés par les conversations que nous avons eues jusqu’à présent, et nous nous engageons à travailler ensemble pour assurer la continuité de cette pierre de touche culturelle que nous chérissons tous », ont déclaré les cinéastes.