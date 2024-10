Spielberg a sauvé Zoe Saldaña de son funk avec Pirates des Caraïbes

Zoe Saldaña a parlé à plusieurs reprises de la façon dont elle a passé un très mauvais moment sur son premier grand film hollywoodien, Disney’s. Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl– au point qu’elle a refusé de revenir pour les versements suivants de la franchise à succès, bien que son personnage soit rapidement un favori des fans. Dans une nouvelle interview cette semaineSaldaña a révélé que l’expérience était donc Dommage qu’elle ait presque renoncé à faire des films à gros budget, point final, jusqu’à ce qu’elle soit sauvée par un petit artiste étranger courageux du nom de Steven Spielberg.

Saldaña, qui faisait la promotion de son nouveau film Émilie Pérez cette semaine, j’ai parlé, pas pour la première fois, de la déception de Gore Verbinski Pirates était. « Grâce à cette expérience, je savais avec quel genre de personnes je voulais travailler », a expliqué Saldaña, d’une manière qui montre clairement qu’elle ne voulait pas dire « dans le bon sens ». « L’équipe et les acteurs sont 99 % du temps super merveilleux. Mais si le studio, les producteurs et le réalisateur ne dirigent pas avec gentillesse, conscience et considération, alors cette grosse production peut devenir une très mauvaise expérience et vous risquez de basculer par-dessus bord. Et je l’ai en quelque sorte fait. (Saldaña n’a jamais déclaré publiquement qui avait fait du tournage du film un tel cauchemar pour elle – même si elle a dit dans le passé ce producteur Jerry Bruckheimer lui a présenté ses excuses pour l’épreuve plusieurs années plus tard.)

En revanche, Spielberg, qui a interprété Saldaña dans son prochain long métrage en studio, en 2004, La borne« j’ai restauré ma foi que grand peut aussi être grand. » Ajoutant que le réalisateur légendaire l’avait fait se sentir « si bien et si en sécurité » sur le tournage de la comédie dramatique de Tom Hanks, elle s’est souvenue de la façon dont il jouait de la musique sur le plateau pour promouvoir une ambiance relaxante, et lui a même donné des conseils artistiques. Étant donné que Saldaña possède désormais l’un des meilleurs palmarès en matière de franchise à Hollywood moderne, ayant prêté ses talents à Star Trekle MCU et celui de James Cameron Avatar (sans parler de ses efforts plus indépendants), les bons sentiments semblent s’être suffisamment bien maintenus pour empêcher une mauvaise expérience sur un faux bateau pirate de ruiner toute l’affaire pour elle.