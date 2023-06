Spidey animé obtient un score supérieur aux attentes

Spider-Man Across The Spider-Verse collection au box-office jour 1: Spider-Man a un marché en Inde, et les aventures de Spidey ont toujours été anticipées par les cinéphiles à travers le pays. Le dernier film d’animation du web-slinger, Spider-Man Across The Spider-Verse, est sorti à grande échelle, et le film a dépassé les attentes le jour de son ouverture.

Taran Adarsh ​​a partagé les chiffres de la journée d’ouverture du dernier film Spider-Man et a partagé que le film avait rapporté Rs 4,20 crores. Bien que le film soit sorti jeudi, le film a marqué plus que les attentes. L’analyste commercial a écrit: « #SpiderManAcrossTheSpiderVerse est une agréable surprise… Film d’animation + sortie jeudi, mais #SpiderMan affiche un total sain… Jeu ₹ 4,20 cr Nett BOC. Plus de 1800 écrans. Remarque: est sorti en 10 langues en #Inde. #SpiderVerse . »

Voici le poste





Spider-Man Across The Spider-Verse présente Pavitr Prabhakar, le Spider-Man indien. Les versions hindi et pendjabi du film mettront en vedette le joueur de cricket Shubman Gill dans le rôle de Pavitr Prabhakar, la version indienne de Spider-Man, qui fait ses débuts sur grand écran. Across the Spider-Verse est la suite du film de 2018 Spider-Man : Into the Spider-Verse, l’un des films d’animation les plus réussis de tous les temps.

La première apparition de Pavitr dans Marvel Comics remonte à 2005. Le personnage, créé par Jeevan J Kang, Suresh Seetharaman et Sharad Devarajan, est une version alternative de Spider-Man, se déroulant en Inde. Le joueur de cricket Shubhman Gill exprime le Spider-Man indien Pavitr Prabhakar dans les versions doublées.

Le personnage fera ses débuts sur grand écran dans Spider-Man: Across the Spider-Verse, exprimé par le célèbre Deadpool Karan Soni dans la version anglaise originale. Across the Spider-Verse présente un certain nombre de Spider-Men de Peter Parker à Miles Morales et Miguel O’Hara. Un troisième film, Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, est prévu pour le 29 mars 2024