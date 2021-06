‘Spiderman’ passe au Vatican pour rencontrer le pape et remonter le moral des enfants hospitalisés

Alors que le pape François est généralement la vedette des rassemblements du Vatican, Spider-Man, ou du moins un Italien qui s’habille comme le personnage, a attiré l’attention du public aligné en rangées lors de l’audience hebdomadaire du pontife mercredi. Matteo Villardita, 28 ans, enfile la tenue de super-héros de bande dessinée et de film pour remonter le moral des enfants hospitalisés, comme ceux de l’hôpital pédiatrique du Vatican qu’il prévoyait de visiter plus tard mercredi. En sueur sous son costume pendant la canicule de Rome, Villardita a déclaré qu’il avait demandé au pape François de prier pour les enfants et leurs familles. L’homme a déclaré à AP TV qu’il avait donné à Francis un masque de rechange, « en signe, pour lui dire qu’à travers ces yeux, je vois quotidiennement la douleur des enfants malades dans les hôpitaux ». Villardita, avec un bras costumé, a tendu la main et a touché François, qui ne portait aucun masque contre COVID-19, sur le dos d’un bras alors qu’il saluait le pontife.

Villardita a déclaré: « C’était très excitant parce que le pape François a immédiatement compris ma mission. »

Villardita a pris des selfies avec des jeunes assistant à l’audience dans une cour du Vatican.

Le Vatican a décrit Villardita comme « vraiment un bon super-héros » et l’a cité disant que pendant les longs mois de confinement pandémique en Italie, il a passé plus de 1 400 appels vidéo, puisqu’il n’a pas pu se rendre en personne, pour aider les enfants malades à sourire. .

