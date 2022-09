Spiderman français ? Cet homme a escaladé un gratte-ciel de 48 étages pour célébrer son 60e anniversaire

Pour fêter ses 60 ans, Alain Robert, un grimpeur solo français souvent appelé Spiderman français, a de nouveau escaladé le bâtiment de 48 étages de la Tour TotalEnergies à Paris. Sans cordes ni harnais, Robert a escaladé la structure de 613 pieds dans une tenue rouge et peut être vu lever les mains après avoir atteint le sommet avec succès dans une vidéo partagée sur le compte Twitter officiel de Reuters.

Le tweet disait: “Alain Robert a escaladé le bâtiment de 48 étages de la Tour TotalEnergies à Paris pour célébrer son 60e anniversaire. “Je veux envoyer aux gens le message qu’avoir 60 ans n’est rien. Vous pouvez toujours faire du sport, être actif, faire des choses fabuleuses », a-t-il déclaré.

Avec juste un sac de poudre de craie et une bouteille d’eau, il a mis 60 minutes pour atteindre le sommet. Mais Robert fait cela pour plus que la simple montée d’adrénaline. Il veut faire savoir aux gens que 60 n’est qu’un nombre. Les gens peuvent toujours être en forme, rester actifs et faire tout ce qu’ils veulent, même après avoir atteint un certain âge.

S’adressant à Reuters après l’ascension, Robert a déclaré: “Je me suis promis il y a plusieurs années que lorsque j’atteindrais 60 ans, je gravirais à nouveau cette tour car 60 ans symbolise l’âge de la retraite en France et j’ai pensé que c’était une bonne idée.”

Il vise également à sensibiliser à la nécessité d’agir contre le changement climatique.

Robert a commencé à s’entraîner pour sa carrière d’escalade en 1975 sur les falaises de Valence dans le sud de la France. Il est rapidement devenu l’un des meilleurs grimpeurs après avoir commencé l’escalade en solitaire en 1977.

Jusqu’à présent, le Spiderman français a escaladé plus de 150 structures à travers le monde, dont la Tour Eiffel en France, l’Opéra de Sydney en Australie, le Burj Khalifa à Dubaï et le Golden Gate Bridge à San Francisco. Cependant, comme il est un grimpeur solitaire, il le fait sans mesures de sécurité appropriées et souvent sans l’autorisation préalable des autorités.

