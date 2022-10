Spiderman en Inde ? La vidéo d’un homme escaladant le plafond d’un train devient virale

Qui savait que Spiderman ferait un jour une apparition surprise dans Indian Railways ? Confus? Vous devez regarder cette dernière vidéo virale pour comprendre de quoi nous parlons. Dans le clip partagé sur Twitter, on peut voir quelques passagers dormir sur le sol d’un train. Un homme, essayant de se frayer un chemin, s’agrippe aux poignées fixées au plafond et se balance au-dessus du passager. Il utilise l’appui-tête des sièges pour se stabiliser avant de poursuivre sa route.

Découvrez le clip ici:

Les internautes sont émerveillés par ce nouveau mode de déplacement en train. Certains ne savaient pas si ce type était Spiderman ou si ses actions ressemblaient davantage à Tarzan. Quoi qu’il en soit, il méritait le battage médiatique pour cette méthode ingénieuse sans déranger les autres passagers. Cependant, quelques personnes avaient d’autres versions de Spiderman à comparer à celle-ci. Plusieurs utilisateurs ont partagé leurs propres clips. “Mais au fond de nous, nous savons tous que personne ne bat ça”, a écrit un utilisateur, partageant un clip de Rakhi Sawant dansant dans un costume de Spiderman.

Mais au fond de nous, nous savons tous que personne n’a battu ça. pic.twitter.com/TlWLTtdvhs — Siddharta Patel 🔥 (@Siddhu__94) 13 octobre 2022

Un autre commentaire disait: “Aise kayi chhupe hue spiderman hamare aas paas ghoomate honge (Il doit y avoir beaucoup de ces spidermen cachés qui errent autour de nous).”

Plus d’informations – PAWAN KUMAR (@__Pawankumar) 13 octobre 2022

Pendant ce temps, la vidéo a rappelé à un utilisateur l’expérience de voyager dans les trains pendant la ruée vers la saison des fêtes. Ils ont commenté: “Deepawali ki chuttiyo me train ka aisa hi haal hone wala hai (une condition de train similaire va se produire pendant les vacances de Diwali).”

bhai deepawali ki chuttiyo moi train ka aisa salut haal parfaire wala hai – tejasvi singh (@tejasvvisingh) 13 octobre 2022

La section de réponse au tweet s’est rapidement transformée en un festival de mèmes. Les utilisateurs avaient des suggestions sur ce que pourrait être le nom de cette édition des aventures de Spiderman. De “Spiderman : Pas de place disponible” à “Spiderman : Traincoming”, les idées quittaient Twitter par fractions.

Mais “spiderman” n’est pas le seul à avoir attiré l’attention d’Internet dans la vidéo. À la fin du clip, une femme regardait l’homme se balancer et sourire. Les utilisateurs de Twitter sont sûrs qu’elle peut jouer le rôle de May, la tante de Peter Parker. Que les utilisateurs de Twitter soient d’accord avec cela ou non, ce Spiderman dans Indian Railways est sûr de faire sourire les utilisateurs des médias sociaux.

