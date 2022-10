Spider Monkey tire les cheveux d’une fille alors qu’elle essaie de capturer une vidéo

Internet, comme on dit, est un référentiel de toutes sortes de contenus. Alors que certains sont hilarants, d’autres ne le sont pas. Une vidéo qui va vous faire rire aux éclats mais aussi vous sentir triste pour une fille a fait surface sur Internet.

Oui, vous avez bien lu ! Nous finissons tous par capturer tout et n’importe quoi parce que nous avons un appareil photo entre les mains. De même, une fille au Mexique a été vue en train de capturer des singes araignées dans un zoo et a été prise par accident. Un utilisateur a partagé une vidéo dans laquelle une fille s’approche de la cage d’un singe araignée dans un zoo pour capturer une vidéo. Soudain, le singe attaque la fille et lui tire les cheveux. Les gens autour d’elle ont également essayé de la protéger mais le singe a refusé de la laisser partir.

Tout en partageant la vidéo, l’utilisateur a écrit “Frère et soeur”. La vidéo a reçu plus de 2 lakh vues et les gens ont réagi de manière hilarante. Alors que certains ont laissé tomber beaucoup d’emojis, d’autres ont également écrit des commentaires amusants. Les singes araignées vivent principalement dans les forêts tropicales d’Amérique du Sud, au Mexique et au Brésil.

