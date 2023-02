Spider-Man Noir Live-Action Show pourrait être en cours sur Amazon

Un nouveau spectacle Spider-Man en direct serait en préparation chez Amazon, et il ne comportera probablement pas de héros vêtu de rouge. Le spectacle portera sur Spider-Man Noir, selon Variété.

Le projet sans titre « suivra un super-héros plus âgé et grisonnant dans la ville de New York des années 1930 », selon le média de divertissement. Il se déroulera dans son propre univers et le personnage principal ne sera pas Peter Parker. Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street, The Cloverfield Paradox) écrira.

Spider-Man Noir est apparu dans un film d’animation CGI Spider-Man: dans le Spider-Verse (où il a été exprimé par Nicolas Cage) et l’émission d’animation Ultimate Spider-Man, mais est née dans la bande dessinée en 2009.

En 2022, Amazon a déclaré avoir commandé plusieurs séries d’action en direct basé sur des personnages Marvel contrôlés par Sony Picturesne révélant que Soie: Spider Society à l’époque.

Ni Amazon ni Sony Pictures n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.