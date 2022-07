“Spider-Man : No Way Home” est enfin diffusé (mais pas sur Netflix, désolé)

Spider-Man : Pas de retour à la maison a été le premier film de la pandémie à atteindre 1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Mais alors même que des mois se sont écoulés depuis sa sortie en salles, et même lorsqu’il est devenu disponible à l’achat en ligne, le film n’était pas du tout diffusé sur un service d’abonnement, jusqu’à vendredi.

Et ce ne sera pas sur l’un des services qui viennent à l’esprit en premier. Le dernier film Spider-Man ne s’approchera pas de Disney Plus de si tôt, même si Spider-Man de l’acteur Tom Holland apparaît régulièrement dans les films Marvel de Disney. Netflix est obtenir les films de Sony qui sortent en salles cette année, mais No Way Home est sorti à la fin de l’année dernière. Et HBO et ont la réputation d’être un lieu de prédilection pour les grands films après les cinémas, mais HBO Max n’est pas – et ne sera pas – diffusé en continu Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Sony Pictures est le distributeur derrière No Way Home, et son accord avec Starz signifie que No Way Home y diffuse maintenant.

Où et quand Spider-Man: No Way Home est-il disponible en streaming?

No Way Home a commencé à diffuser sur Starz vendredi.

Sony a conclu un accord pour que ses films de 2021 soient d’abord diffusés sur le réseau câblé premium Starz, où ils peuvent être visionnés sur ses chaînes traditionnelles ainsi que sur son application de streaming.

Spider-Man : No Way Home sera-t-il un jour sur Disney Plus ?

C’est possible, mais ce ne sera pas sur Disney Plus dans un proche avenir, à moins que Disney et Sony ne concluent un nouveau marché.

Spider-Man, en tant que personnage, dérive de Marvel, mais Disney’s Marvel a un accord compliqué de partage de licence avec Sony pour les personnages de Spider-Man sur le film. Fondamentalement, Sony est chargé de créer et de distribuer des films autonomes de l’univers Spider-Man, puis Disney’s Marvel peut “emprunter” les personnages pour des films dans son propre univers cinématographique Marvel. C’est pourquoi Spider-Man de Tom Holland apparaît dans les films Avengers.

C’est aussi pourquoi vous boîte diffusez des films sur Disney Plus mettant en vedette Holland en tant que Spider-Man – mais vous ne peut pas diffusez l’un des films spécifiques à Spider-Man là-bas.

Le même arrangement s’étend aux films Venom et au film Morbius à venir cette année. Ce sont des personnages Marvel, mais les films sont des films distribués par Sony, ils ne sont donc pas destinés à Disney Plus de si tôt.

Vous avez peut-être lu des articles sur la façon dont les films de Spider-Man arriveront sur Disney Plus grâce à un nouvel accord conclu l’année dernière. C’est vrai mais c’est délicat – l’accord peut ne pas s’appliquer à No Way Home.

Disney a obtenu un traiter avec Sony en avril pour diffuser certains films du catalogue Spider-Man ainsi que des films Sony sortis en salles entre 2022 et 2026. Tout d’abord, ces sorties en salles 2022-2026 n’arriveront pas sur Disney Plus avant de très nombreux mois; ils seront en fait exclusivement sur Netflix d’abord. Mais comme la sortie en salles de No Way Home était en 2021, cette partie de l’accord ne s’y applique pas de toute façon. Deuxièmement, ni Sony ni Disney ne confirment quand – ou même si – No Way Home serait considéré comme un film de « catalogue » qui pourrait être diffusé sur Disney Plus.

Bottom line: Si vous retenez votre souffle pour que No Way Home soit diffusé sur Disney Plus, il vous faudra beaucoup de temps avant de pouvoir expirer – si jamais.

Spider-Man: No Way Home sera-t-il diffusé sur HBO Max?

Non, pas dans un avenir prévisible.

HBO Max diffuse tous les films de Warner Bros., et il est connu pour sécuriser de manière agressive les droits de télévision et de diffusion en continu des meilleurs films. Et HBO Max a été étroitement lié au concept de streaming le jour même, car il a sorti plus de films de cette façon que tout autre service de streaming. Cela a créé un espoir égaré parmi les cinéphiles lorsque n’importe quel nouveau film arrive en salles. Sans savoir quel studio distribue ce nouveau film, beaucoup de gens se demandent s’il s’agit également de l’un des films disponibles sur HBO Max.

Mais Spider-Man est distribué par Sony, pas Warner Bros., et HBO n’a pas d’accord pour diffuser les films Sony en premier, donc No Way Home n’est pas en route vers HBO Max.

Est-ce que Spider-Man: No Way Home sera diffusé sur Netflix?

Hautement improbable. Sony a conclu un accord avec Netflix l’année dernière pour que toutes ses sorties en salles de 2022 soient diffusées sur Netflix avant qu’elles ne soient disponibles sur tout autre service ou réseau de télévision, mais No Way Home est sorti en 2021, avant l’entrée en vigueur du pacte. L’accord comprenait également des conditions concernant Netflix, qui octroie également une licence à “certains titres de [Sony’s] vaste bibliothèque de films », mais il est peu probable que No Way Home soit considéré comme un titre de bibliothèque de si tôt.