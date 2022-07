«Spider-Man: Freshman Year» arrive sur Disney Plus en 2024

Disney+ série animée Spider-Man: Freshman Year sortira en 2024a révélé Marvel lors de son panel d’animation à Comic Con de San Diego le vendredi. Le spectacle suit un jeune Peter Parker à ses débuts en tant que Univers cinématographique Marvel‘s Spider-Man, et il se déroule avant ses débuts en direct dans Captain America: Civil War.

Il aura une deuxième saison intitulée Spider-Man: Sophomore Year.

L’émission devrait répondre à certaines de nos questions sur les débuts du web slinger, comme les circonstances de la morsure d’araignée qui lui a donné ses pouvoirs et la existence de MCU Oncle Ben. Il le verra aussi rencontrer des méchants comme Chameleon, Doctor Octopus, Scorpion, Rhino, Speed ​​Demon et Tarantula. L’émission présentera également les versions MCU de Norman et Harry Osborn.

Doc Ock, Norman et Scorpion sont des inclusions fascinantes, depuis que Spidey a rencontré Ock et Norman d’un univers alternatif dans Pas de retour à la maisonet l’alter ego de la bande dessinée de Scorpion, Mac Gargan, est apparu dans Retour à la maison. Notre héros fera également équipe avec Daredevil, qui sera exprimé par Charlie Coxbeaucoup plus tôt dans la chronologie que rencontre de leurs identités civiles.

La série faisait partie des émissions Marvel annoncées lors du Disney Plus Day de novembre dernier. Lors du panel d’animation Marvel de vendredi, des fenêtres de publication ont également été révélées pour Et qu’est-ce qui se passerait si…? saison 2, Marvel Zombies et X-Men ’97accompagné d’une bande-annonce pour Je suis Groot.

