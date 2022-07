Spider-Man, c’est toi ? Un employé de restaurant sauve une boîte à pizza avec un réflexe cool

Travailler dans la restauration n’est pas une tâche facile, mais si vous avez des réflexes sympas comme Spider-Man, votre travail pourrait être un peu plus facile. Cela semble être le cas d’un employé d’un restaurant dont les images font maintenant le tour des réseaux sociaux. Une séquence de vidéosurveillance non datée partagée sur Twitter mardi montre un homme portant une énorme pile de boîtes de pizza. Alors qu’il transportait la pile de boîtes de pizza et s’approchait du comptoir, la boîte la plus haute de la tour tomba à cause d’un dépliant promotionnel suspendu au plafond. Le jeune employé essaie doucement de placer la pile sur le comptoir, mais la boîte en carton du dessus tombe. Mais c’est à ce moment-là que le sens aigu du membre du personnel entre en jeu et qu’il attrape la boîte de son autre main à temps, tout en posant en toute sécurité le reste des boîtes sur le comptoir.

Impressionné par sa propre réponse réflexe rapide, l’homme fait une pause et regarde ses mains. Quelques secondes plus tard, il fait le geste de la main de Spider Man qu’il utilise pour déployer les toiles dans le film. Les images de vidéosurveillance ont également rappelé à quelques internautes la scène emblématique de Spider-Man, la vedette de Tobey Maguire, où il attrape le plateau de nourriture et parvient à sauver tous ses objets en impressionnant Kristen Dunst.

La vidéo a été visionnée par 2,5 millions d’utilisateurs de Twitter depuis qu’elle a été partagée plus tôt cette semaine. Réagissant à la vidéo, un utilisateur a commenté: “Je vérifie si j’ai maintenant des super pouvoirs après avoir fait quelque chose de cool.”

moi vérifiant si j’ai maintenant des super pouvoirs après avoir fait quelque chose de cool https://t.co/1iVsujq3aT — Jocelin Nunez (@jocelinnunez) 21 juillet 2022

Un autre utilisateur a commenté: “Depuis le multivers, il y aura des Spideys partout.” Le commentaire a été fait en référence au récent film de Marvel Studios Spider-Man No Way Home où Peter Parker et Doctor Strange finissent par créer un sort qui ouvre leur univers à ceux d’autres univers parallèles.

Depuis le multivers il va y avoir des araignées partout https://t.co/TMNEZJeeBP – Chris Rendon (@Whitespaceship) 21 juillet 2022

Un fan a réagi: “Il devait s’assurer qu’il n’était pas méchant.”

“Je dois vérifier de temps en temps”, a lu un autre commentaire.

Je dois vérifier de temps en temps 😂 https://t.co/Xok52SrnG1 — Médine (@DayummMedina) 21 juillet 2022

Que pensez-vous de cette vidéo virale ?

