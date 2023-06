Spider-Man: Across the Spider-Verse brusquement retiré des listes de cinéma dans plus d’une douzaine de pays à majorité musulmane | Actualités Ents & Arts

Le nouveau film Spider-Man a été brusquement retiré des listes de cinéma dans plus d’une douzaine de pays à majorité musulmane.

Spider-Man: Across the Spider-Verse a été supprimé sans explication, apparemment à cause de l’inclusion d’une affiche transgenre clignotante et vous manquez en arrière-plan d’une image.

Il a été répertorié dans des programmes de cinéma aussi récemment que la semaine dernière dans des pays tels que le Koweït, les Émirats arabes unis, Oman, l’Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn, le Liban et l’Égypte, mais a été brusquement et discrètement retiré.

Le film, une suite de Spider-Man: Into the Spider-Verse, oscarisé en 2018, est sorti plus tôt ce mois-ci aux États-Unis.

Aucune interdiction explicite du film n’a été annoncée, mais il y avait des indications qu’il n’atteindra pas les écrans.

Par exemple, on ne s’attend pas à ce que le film soit projeté aux Émirats arabes unis (EAU), a déclaré une source proche du film qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement.

La source a cité une censure rigoureuse des films pour enfants et jeunes téléspectateurs.

Sur la page Twitter officielle de Saudi Cinema, une déclaration avec une affiche du film jointe indique que l’organisation n’approuvera aucun film qui contredirait la réglementation nationale sur le contenu des médias et dont « les sociétés de production ne s’engagent pas à mettre en œuvre les modifications requises ».

Le film a suscité un débat en ligne sur la question de savoir si le personnage de Gwen Stacy est trans, et une scène dans une bande-annonce montre un panneau en arrière-plan indiquant « protéger les enfants trans ».

Image:

Photo : Sony Pictures Animation/AP





Aucune raison n’a été donnée pour justifier le retrait des listes de films, mais la brève référence transgenre aurait pu offenser les pays arabes où les majorités musulmanes, guidées par la loi islamique ou la charia, considèrent souvent l’homosexualité et l’identité transgenre comme un péché et contraire à leurs croyances religieuses et normes sociétales.

Empire Entertainment, le distributeur au Moyen-Orient du film d’animation Sony Pictures, n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Initialement, le film devait sortir au Moyen-Orient le 22 juin, avant la fête musulmane de l’Aïd al-Adha.

Les Émirats arabes unis n’ont pas officiellement interdit le film, mais alors que la fédération de sept émirats a signalé une fois la fin de sa censure des sorties cinématographiques dans le but de renforcer sa marque en tant que plaque tournante libérale attrayante pour les étrangers, elle a continué à retirer certains films de ses cinémas. .

En savoir plus:

Al Pacino, 83 ans, accueille un nouveau bébé

Le podcast de Meghan abandonné par Spotify

Emaar Entertainment, une entité publique et société mère de la grande société de cinéma des Émirats arabes unis Reel Cinemas, a confirmé à l’Associated Press qu’elle ne projetterait pas le film.

La société a attribué la décision à Empire Entertainment, le distributeur exclusif des films Sony Pictures au Moyen-Orient.

Empire Entertainment, le ministère de la Jeunesse et de la Culture des Émirats arabes unis et le ministère saoudien des Communications et des Technologies de l’information n’ont pas pu être joints pour commenter.

Lors d’un incident similaire l’année dernière, Disney’s Lightyear a été interdit dans 13 pays à majorité musulmane pour avoir présenté une scène avec un baiser lesbien.

Le moment avait été coupé plus tôt du film mais a été restauré après que les employés de Pixar ont protesté contre la réponse de Disney à la législation de Floride que les opposants ont surnommée le projet de loi Don’t Say Gay.