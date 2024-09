Spider-Man 4 pourrait être réalisé par Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi

Les fans de Spider-Man attendent avec impatience une mise à jour sur le quatrième film de Tom Holland, et même si cette nouvelle d’aujourd’hui n’est pas réellement une confirmation de quoi que ce soit, c’est au moins une pépite d’espoir. Date limite rapporte que Destin Daniel Cretton (Marvel’s Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux) est le premier choix de Sony et Marvel pour diriger le prochain film mettant en vedette le lanceur de toile.

Cretton était autrefois sur le point de réaliser un autre film Marvel, le désormais abandonné Avengers : La dynastie Kangmais est parti en novembre 2023. Marvel a, bien sûr, depuis lors, considérablement remanié ses futurs plans pour la phase 5 des Avengers, annonçant récemment Avengers : Le jugement dernier comme sa sortie phare en 2026 à la place.

jour du Jugement dernier et sa suite de 2027 sera réalisée par les piliers de Marvel, les frères Russo, mais même avant cette nouvelle de Spider-Man, Cretton avait conservé des liens étroits avec le studio ; il est attaché à la réalisation d’un Shang-Chi suite et a le Wonder Man Série Disney+ à venir.

La plus grande nouvelle non-Marvel de Cretton ces derniers temps est arrivée plus tôt cette année, lorsque nous avons appris qu’il montait à bord du Naruto film pour Lionsgate. On ne sait pas encore quel impact un film Spider-Man pourrait avoir sur ce projet.

Quant à cet épisode de Spider-Man, Deadline cite des sources anonymes concernant l’embauche potentielle de Cretton comme réalisateur, et note « on ne sait pas si les négociations formelles ont commencé, mais des initiés disent qu’il est le premier choix pour réaliser et qu’il est à bord pour reprendre les rênes de la réalisation de la suite très attendue ». Ni Sony ni Marvel n’ont fait de commentaire sur l’échange ; io9 a également contacté Sony et mettra à jour ce message si et quand nous aurons une réponse.

Le retour des stars de la série Tom Holland et Zendaya n’est pas encore confirmé, bien que Deadline écrit que « les deux acteurs de premier plan ont été en contact avec les dirigeants et les producteurs au sujet du développement du film et de nouveaux contrats pour les deux acteurs seront probablement en cours très bientôt. »