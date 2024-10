Spider-Man 4 obtient une date de sortie et sera lancé juste après le prochain film Avengers

Plus tôt cet automne, le réalisateur de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, a entamé des pourparlers pour diriger Spider-Man 4, puis a conclu son accord avec Sony et Marvel. Désormais, le prochain MCU Spider-Man de Tom Holland a fixé une date de première pour 2026, près de cinq ans après la sortie en salles de Spider-Man : No Way Home.

Spider-Man 4, qui n’a pas encore officiellement de titre, arrivera en salles le 24 juillet 2026. C’est un peu plus de deux mois après les débuts d’Avengers : Doomsday, qui sortira le 1er mai 2026. Marvel et Sony ont Il n’a pas encore été confirmé que Holland sera présent dans les deux films, mais cela semble être une valeur sûre. Le deuxième film hollandais de Spider-Man, Spider-Man : Far From Home, est également sorti dans la foulée d’Avengers : Endgame en 2019.

Il est moins certain qui apparaîtra dans Spider-Man 4, puisque Holland est le seul acteur dont le retour est actuellement confirmé. Bien que Holland ait récemment partagé que lui et son partenaire et co-star de Spider-Man, Zendaya, avaient lu le scénario du nouveau film. Elle semble susceptible de reprendre son rôle de MJ, même si son souvenir de Peter Parker a été effacé pendant No Way Home.

« J’ai lu [the Spider-Man 4 script] il y a trois semaines et cela a vraiment allumé un feu en moi », a déclaré Holland. « Zendaya et moi nous sommes assis, l’avons lu ensemble et nous rebondissions parfois dans le salon en disant: ‘C’est un vrai film digne du respect des fans.’ .’ Mais il y a quelques choses que nous devons comprendre avant de pouvoir vraiment démarrer. »

Holland est ensuite apparu dans The Tonight Show plus tôt cette semaine et a confirmé que le tournage de Spider-Man 4 commencerait en Angleterre au milieu de 2025.