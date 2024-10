C’est officiel, le quatrième film « Spider-Man » dirigé par Tom Holland chez Disney et Sony Pictures a fixé une date de sortie le 24 juillet 2026.

La nouvelle fait suite à Holland qui a confirmé plus tôt cette semaine que le tournage du film débuterait l’été prochain sous la direction du réalisateur de « Shang-Chi », Destin Daniel Cretton.

Le film arrivera ainsi entre les deux prochains films « Avengers » avec « Avengers : Doomsday » sortant deux mois plus tôt, le 1er mai. Pour l’instant, c’est le seul film Marvel à ouvrir entre ces films.

La sortie intervient également une semaine seulement après la sortie du nouveau film de Chris Nolan, un film dans lequel Holland joue un rôle majeur. Ce sera la deuxième fois qu’une double dose de Tom Holland arrive en tête du box-office après le doublé « Spider-Man : No Way Home » et « Uncharted » il y a quelques années.

La date suggère également que le tournage du projet commencera plus tôt que prévu cet été, peut-être en mai-juin, car le dernier film a mis 14 mois entre le début du tournage et sa sortie.

Alors que Holland tourne le film de Nolan au début de l’année 2025, puis passe directement à « Spider-Man 4 », cela soulève la question de savoir dans quelle mesure il pourrait réellement être impliqué dans « Avengers : Doomsday ».